美国科技巨擘FAANG上半年成绩单总结：没有赢家

（早报讯）今年上半年对美国华尔街股市来说简直是一场噩梦。投资者担心经济因为利息上升而走向衰退，再加上原本就已经存在的供应链问题，简直是雪上加霜，令许多投资者在迷茫的股市里举目无“金”。

过去这几年，科技股总是引领大盘，无论是涨是跌，这次也不例外。在艰难的大环境下，科技股的基本面表现虽然强劲，但是仍是面临巨大的抛售压力。

本文就来看看美国科技巨擘FAANG，也就是面簿（Facebook）母公司Meta Platforms、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、网飞（Netflix）和谷歌母公司Alphabet（引用首字母缩略词“FAANG”）在今年上半年的股价表现。

简单地总结一句，就是没有赢家。上半年所有FAANG股票都出现跌幅，更重要的是，它们的损失有些甚至比大盘还要显著。除了整个股市的悲观投资情绪之外，这些科技公司有些本身也有自己的业务问题。

Meta Platforms

旗舰社交媒体平台面簿的母公司Meta Platforms，很明显面对中国字节跳动旗下的TikTok短视频应用的强烈竞争。Meta Platforms别无选择，只能在Instagram和面簿引入Reels。但是，它就被迫牺牲比较会“赚钱”的Feed和Stories。

不仅如此，苹果（Apple）的iOS隐私条例变更，也让面簿更难提供个人化的广告。Meta Platforms首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）在今年2月间就将集团业绩欠佳归咎于苹果iOS个人隐私条例的变化。

Meta Platforms首席财务官韦纳（Dave Wehner）也在当时的业绩发布会上直接说明，这个隐私变化将对公司业务造成100亿美元的不利影响。

在过去六个月里，Meta Platforms股价总共下跌了52.45％，于上周五（7月1日）闭市报160.03美元。

亚马逊

亚马逊的情况比较特别。它是一个在冠病疫情中获益的行业。大家因为呆在家而“积极”网购，因此这家电子商务巨头的业务在2020年和2021年大部分时间都是大丰收的。但是今天的亚马逊却因为疫情逐渐“正常化”而开始恢复正常。此刻的业务与去年和前年的丰收年比较，当然就显得逊色了。

而且亚马逊在今年6月6日，以每一股分拆为20股的比例分拆股票的行动，也似乎没有扭转股市对它股票的负面情绪。投资者基本上都认为，亚马逊不可能回到2020年和2021年的情景了。

在过去六个月里，亚马逊股价总共下跌了34.60％，于上周五闭市报109.56美元。

苹果

苹果在硬件产品的生产上非常依赖中国。因此当冠病疫情在中国暴发时，许多投资者开始对苹果的生产短缺而感到担忧。不仅是生产供应链等问题，从需求的角度来看，中国也是苹果产品一个非常重要的市场。

苹果在中国的智能手机市场占有率在去年第四季度超越了Vivo，创下历史新高，销售额也同比增长32％。中国市场的重要性不言而喻。这阵子中国的各个封城措施也给苹果的业务很大的打击，让投资者对苹果不禁却步。

在过去六个月里，苹果股价总共下跌了22.69％，于上周五闭市报138.93美元。

媒体视频领导者网飞是今年上半年表现最糟糕的FAANG股票。（路透社）

网飞

媒体视频领导者网飞是今年上半年表现最糟糕的FAANG股票。网飞订户十年来首次下降，导致网飞股价跌得遍体鳞伤。

根据网飞，造成订户急剧下降的罪魁祸首，是订户把密码与家人共享。网飞已表示会打击共享密码的家庭。此外，市场竞争更为激烈，以及主要市场渗透率饱和也是主因。

虽然网飞概述了一些应对措施，包括打击密码共享和启动广告支持的服务等，但是市场的分析师仍普遍认为，网飞的复苏可能是一个漫长的过程。在Tipranks的41名分析师当中，也只有九名给予该股“买入”的评级，26名都给予“持守”评级，六名则给予“卖出”评级。

在过去六个月里，网飞股价总共下跌了惊人的69.56％，于上周五闭市报179.95美元。

Alphabet

谷歌母公司Alphabet的股价走势疲软，主要是因为整个大盘走势的不确定性所影响的。基本上，Alphabet没有什么令投资者格外担心的问题。相反的，谷歌在今年5月间证实了市场长期谣传的消息，正式推出自己的智能手表，与目前称霸的Apple Watch分庭抗礼，其实还蛮令市场人士期待的。

不仅如此，Alphabet最近宣布20比1的股票分拆也将在7月中旬生效。这个拆股行动是否会给它的股价带来一点刺激作用？还是会像亚马逊的拆股一样“走过了无痕”，我们拭目以待。

在过去六个月里，Alphabet股价总共下跌了24.70％，上周五闭市报2174.75美元。

（供参考：以科技股为主的纳斯达克100股指数在过去六个月里，总共下跌了28.83％，上周五闭市报11585.68点。）