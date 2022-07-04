瑞典芬兰与北约正式启动入盟进程

（早报讯）瑞典和芬兰外长星期一（7月4日）与北约举行会谈，正式启动加入北约的进程。

法新社报道，土耳其放弃反对瑞典和芬兰加入北约后，瑞典外交部长比尔特和芬兰外交部长哈维斯托牵头举行了这一会谈。

比尔特说，她星期一前往布鲁塞尔参加在北约总部举行的会谈，星期二将参加签字仪式。一名芬兰外交官证实，哈维斯托也将参加会谈和星期二的签字仪式。两国外长将于星期二与北约秘书长斯托尔滕贝格举行新闻发布会。

北约30个成员国的大使将于星期二签署瑞典和芬兰入盟议定书，开启北约成员国批准两国入盟的法律进程。这个过程将长达数月。

俄罗斯今年2月入侵乌克兰后，瑞典和芬兰同时宣布放弃军事不结盟地位，申请加入北约。

6月底，北约在马德里举行的峰会上正式向两国发出入盟邀请。土耳其、芬兰和瑞典在北约峰会期间签署一份备忘录，确认土耳其同意芬瑞两国加入北约。

土耳其早前指责瑞典和芬兰窝藏库尔德工人党，拒绝两国加入北约。土耳其的立场改变，为北约扩大阵容扫清障碍。

不过，土耳其总统埃尔多安表明，签署备忘录并不意味着土耳其一定批准两国的成员资格，如果两国不履行对土耳其的承诺，他将阻止两国入盟。这让北约其他成员感到不安，因为土耳其、芬兰和瑞典并没有全面披露达成哪些承诺，例如有关土耳其寻求引渡嫌犯的协议。