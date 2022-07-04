日本KDDI网络故障逾48小时仍未完全恢复

（早报讯）日本移动通信巨头KDDI上星期六（7月2日）发生通信故障，全国出现手机通话及数据传输持续不畅的情况持续至今。运营商星期一（4日）发布消息称，故障影响尚未完全消除，用户使用通话服务时仍遇到问题。

新华社报道，截至星期一，KDDI运营的网络和数据通信基本恢复，但通话服务仍难以使用。日媒认为，此次大规模故障凸显网络基础设施的重要性和脆弱性。

KDDI是日本三大通信运营商之一，这次设备问题导致的大规模故障影响线路最多达3915万条，其中涉及不少手机用户。故障从2日凌晨开始，持续超过48小时，影响范围和持续时间都属日本罕见。

除了大量手机用户通话和上网受影响外，日本金融、物流、医疗、政府部门等KDDI的客户也受到影响，尤其是对物联网产业造成的影响，例如有些银行的自动取款机无法使用、气象厅的气象观测数据无法收集、物流公司的数据无法更新、货物列车运行和联网汽车受到影响等。此外，租借KDDI通信线路的企业用户也受到影响。

共同社报道称：“事件再次凸显，在一切都使用通信网络的现代社会，通信故障影响有多大。”

KDDI社长高桥诚3日在记者会上说，公司会深刻反省，并根据情况对客户进行补偿。日本首相岸田文雄发出指示要求尽早修复故障，总务部也向KDDI派出人员进行调查指导。

日本近年发生多次大规模通信故障。2018年12月，软银公司的大规模通信故障波及超过3000万人。2021年10月，NTT DOCOMO公司的通信故障持续约29个小时，波及人数约1300万。如今时隔不到一年再次发生大规模通信故障。日媒认为，除了通信运营商有责任确保通信基础设施安全，相关政府部门也负有责任。