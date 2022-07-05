芝加哥独立日巡游遇枪击 致六死26伤 枪手在逃

（早报讯）美国中部伊利诺伊州海兰帕克市星期一（7月4日）举行“独立日”游行时发生枪击事件，造成至少六人死亡，26人受伤。

综合路透社和新华社报道，位于美国第三大城市芝加哥北部约40公里的海兰帕克市（Highland Park）当天上午举行“独立日”游行，其间游行队伍突遭枪击。当地警方说，枪击造成至少六人死亡，26人受伤，其中25人中枪，包括至少四名儿童。一名医院发言人说，伤者年龄介于8岁至85岁。

警方说，他们已经确定了枪击案的嫌疑人为22岁的罗伯特·E·克里莫三世（Robert E Crimo III），他来自这个地区。嫌疑人当时驾驶一辆银色的2010年本田飞度汽车。警局发言人科维利告诉记者：“他被认为是武装和危险人物。”他补充说，如果人们看到他，不应该接近他。

社交媒体上的视频显示，枪声响起时，人群都在尖叫，而这时正在挥舞着美国国旗、骑三轮车或乘坐由成年人拉的马车的孩子们都僵住了。

路透社看到的一段手机视频，记录了听起来是大约30声急促的枪响，停顿了一下，然后又是大约30声枪响。在这两阵枪声之间，可以听到一名妇女从游行路线的一侧说。“我的天啊，发生了什么事？”

警方说，枪手仍然在逃，但未说明枪手干案的动机。警局发言人科维利说：“他（枪手）可能在本市，也可能在其他地方。”

警方在事发现场找到一支步枪，并分析枪手可能从屋顶向游行人员开枪。警方要求公众提供线索和手机图像及监控视频，以帮助找到他。

美国总统拜登说，他和他的妻子吉尔“对在这个独立日再次给美国社区带来悲痛的无意义的枪支暴力感到震惊”。拜登说，他已经增派联邦执法部门协助紧急搜寻枪手。