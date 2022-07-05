法国政府重组 多名部长易人

（早报讯）法国政府星期一（7月4日）进行重组，多名部长易人。官方当天还确认法国总理博尔内不会在议会寻求信任投票。

法国总统马克龙早前确认了他对博尔内的信心，并指示她与国民议会相关党团派别展开新的磋商，以便组建一个新的“行动政府”。执政党阵营在法国议会选举中未能取得国民议会绝对多数席位，给马克龙的未来执政带来压力。

法国舆论分析普遍认为，这次政府重组旨在让马克龙的第二个总统任期“有个新的开始”。

根据重组后的政府人员名单，法国红十字会负责人库姆（Jean-Christophe Combe）接替阿巴德担任社会团结部长。阿巴德因面临性侵指控而失掉部长职务，尽管他本人否认所有指控。

经济合作与发展组织首席经济学家布恩（Laurence Boone）接替博恩担任欧洲事务部长；博恩转任交通部长。雷斯特接替韦朗担任负责与议会关系的部长级代表。韦朗被任命为政府发言人。自2017年马克龙就任总统以来，长期在政府高层供职的希亚帕，被任命为经济社会生活部的国务秘书。

布尔吉尼翁、德蒙特查林、贝南在议会选举失利后辞职。她们三人留下的职务空缺在这次政府重组中得到填补。

曾任法国公立医院急诊医生的布劳恩（Francois Braun）接替布尔吉尼翁出任卫生部长；法国昂热市市长贝舒（Christophe Bechu）接替德蒙特查林担任环境部长；来自布列塔尼的议员贝尔维勒（Herve Berville）接替贝南出任负责海洋事务的国务秘书。

政府高层的数个关键部长职位没有人事变动，外交部长科隆纳、国防部长勒科尔尼、经济与财政部长勒梅尔、内政部长达尔马宁和司法部长莫雷蒂均留任。

法国政府重组后的首次部长会议也在星期一举行，马克龙在会议上敦促部长们“坚持下去”，重申政府需要保持雄心，将相关改革继续向前推进。