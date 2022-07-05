再买西方石油股份 股神巴菲特：坏消息是投资者最好的朋友

（早报讯）股神巴菲特（Warren Buffett）长期以来一直都在鼓励投资者在经济低迷时期买入，以便充分抓住最终“不可避免”的上涨机会。巴菲特在2008年《纽约时报》的文章中就说道：“简单地说，坏消息是投资者最好的朋友。它可以让你以折扣价买到一份‘美国未来’。”

巴菲特认为，每次市场低迷都会呈现出不同的市况，但是总体的“教训”是相同的。那就是：如果你负担得起，那么现在就应该继续投资，以便在未来获得回报。巴菲特的策略是：保持长远的眼光、投资在实力雄厚的公司，投资者将能在股市中建立终生财富。

那现在股市已经处在熊市了，巴菲特到底有什么最新动作可以让我们“偷师”呢？

根据美国证券交易委员会（SEC）收到并公开的文件，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）正在静悄悄、慢慢地收购西方石油（Occidental Petroleum）的股票。

根据上周五（7月1日）提交给美国证券交易委员会的文件，伯克希尔哈撒韦在上星期三至五之间（6月29日至7月1日），总共购买了990万股西方石油股票，总值达5亿8200万美元，使它在西方石油的股份从原本的16.4％增加到17.4％。

巴菲特的伯克希尔哈撒韦现在已经是西方石油的最大股东。伯克希尔哈撒韦目前拥有1亿6340万股西方石油股票，总值达99亿美元。

图为西方石油在美国新墨西哥州霍布斯的强化采油项目。（路透社）

根据Refinitiv的数据，伯克希尔哈撒韦在西方石油的持股量比第二大股东Vanguard的持股量要高出整整60％。

不仅如此，伯克希尔哈撒韦还拥有可以以50亿美元、购买另外8390万股西方石油股票的凭单。凭单的行使价是每股59.62美元。西方石油上星期五的闭市价是60.44美元。

回看西方石油的股价，该股今年到目前为止已经将近翻了一番。在标准与普尔500指数出现1970年以来上半年最大百分比跌幅的大环境下，西方石油还能够逆流而上，它肯定是巴菲特的“金蛋”。也因为如此，市场现在甚至在盛传，巴菲特最终可能会全面收购西方石油。

西方石油是二叠纪盆地（Permian Basin）最大的石油生产商之一，在新墨西哥州也设有维修中心。它在落基山脉（Rocky Mountains）也有业务。

除了西方石油的股份外，伯克希尔哈撒韦还持有雪佛龙（Chevron）将近260亿美元的股份。到目前为止，雪佛龙股价也在今年上涨了超过22％。