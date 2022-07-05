巫统：慕尤丁若推荐土团党二号人物出任副首相 依斯迈应拒绝

（早报讯）马来西亚前首相慕尤丁上周与首相依斯迈沙比里讨论副首相等内阁职位后，巫统当权派表明，如果土团党主席慕尤丁当时如传闻般推荐土团党署理主席阿末法依沙出任副首相，依斯迈沙比里应该拒绝慕尤丁的请求，以免马国政治更动荡。此事让副首相职位再次成为焦点。

慕尤丁上星期六（7月2日）在吉兰丹州出席丹州国盟推介礼后向媒体透露：“我数天前会见首相时，提了几项重要事务，不只是填补（部长）空缺，也包括官职委任。……新的任命必须按国盟与首相签署的协议处理。我们并未要求协议以外的东西，（我们要求的）只是委任新的部长、副首相和政联公司职位。”

向来支持巫统主席阿末扎希的巫统最高理事莫哈末卜艾星期二（7月5日）在面簿贴文表示，慕尤丁的做法将引起贸工部长及土团党最高理事阿兹敏不满而造成政局进一步动荡。“据说慕尤丁希望土团党署理主席（阿末法依沙）成为副首相，而不是国际贸易及工业部高级部长阿兹敏。阿兹敏肯定不满，政局也将更动荡。”他因此认为，若慕尤丁真的提出这项要求，依斯迈沙比里应该拒绝。

莫哈末卜艾也说，祖莱达5月26日退出土团党并加入马国全民党（PBM）后，土团党也要求索回祖莱达担任的种植及原产业部长。他指土团党青年团长旺阿末费沙及宣传主任旺赛夫，都在争取这个部长职位。