特斯拉工厂生产一停再停

（早报讯）根据德国网站TeslaMag消息，市场目前盛传，电动车巨头特斯拉（Tesla）位于德国柏林的霸级工厂从7月11日开始再停工两周。

如果消息属实，这将会是特斯拉在短短一个多星期以来的第三次停工消息。

特斯拉原本已经公布说，公司会在7月的前两周停止在上海的Model Y装配线的大部分生产活动，然后再从7月18日开始，另外停止Model 3的生产线20天。

这一停再停的生产活动，让许多特斯拉的投资者感到沮丧，连带导致特斯拉股价在过去五个交易日里下跌超过8％。星期二（7月5日）晚上盘前截稿时，该股仍继续退低1.22％，报673.50美元。

不过，根据彭博社报道，知情人士称，Model Y和Model 3停产是为了让工厂能够进行提高这两款车子的产量的工厂升级工作。这项工厂升级计划预料会在8月初完成。

至于德国工厂停工，TeslaMag说，特斯拉的目标是从8月起把这家霸级工厂的生产率提高一倍。

虽然工厂生产改良是件好事，但是，特斯拉近期的一连串停工事件，已经打击到公司上个季度的业绩。在第二季度里，特斯拉生产了25万8580辆电动车，比第一季度的30万5407辆少了15％。

上海因冠病封城数周 影响上季度交货报告主因

特斯拉7月初发布季度交货报告时说，上海对冠病疫情而实施数周封城措施，是影响公司上个季度交货报告的主要因素。当时特斯拉为了把这个影响减到最低，甚至还让数千名工人在工厂睡觉以维持部分生产。

上海工厂的停工和新建的工厂仍在“磨合”，导致特斯拉股价在截至6月底的三个月内暴跌38％，创下季度最大跌幅纪录。

特斯拉预料会在7月20日发布季度业绩报告。