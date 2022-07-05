美市周二盘前退低 重点谈埃克森美孚带来的好消息

今天重点：

接下来的一个月将会有一系列的业绩报告即将出炉。这些业绩将揭示各个公司如何应对飙升的通胀、消费者支出的变化和动荡的供应环境。因为没有更多资讯，股市交易显得淡静。

美国华尔街主要股指期货星期二（7月5日）晚上退低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌18.90点或0.49％，报3806.40点；纳斯达克100指数期货下跌77.70点或0.67％，报11508.00点；道琼斯指数期货则退149.80点，报30947.50点。

星期二晚上美国总统拜登预料会对是否取消中国进口商品部分关税之事发表谈话。

联储局6月会议纪要预料也会在星期三（6日）公开。

在经历了几十年来最糟糕的上半年之后，美国三大股指上周五在早盘扭转跌势，最终以正值区域结束交易。但是以一周的走势来看，三个指数均在上周下跌。美国股市星期一（7月4日）因庆祝美国独立日（US Independence Day）休市。

标准与普尔500指数上星期五（7月1日）上升39.95点，闭市报3825.33点。重量级的道琼斯指数起321.83点，闭市报31097.26点。纳斯达克100指数则上升0.71％或81.96点，以11585.68点收市。

美国股市上星期五交易清淡，交易所的总成交量是110亿1000万股，比过去20天的128亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

根据上星期五（7月1日）提交给美国证券交易委员会的文件，伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）在上周三至周五之间（6月29日至7月1日），总共购买进了990万股西方石油（Occidental Petroleum）股票，总值达5亿8200万美元。这个消息支持西方石油股价在今晚盘前上升0.82美元，截稿时报61.26美元。

其他石油股在盘前交易中也显著上涨。埃克森美孚（Exxon Mobil）、英国石油（BP）、康菲石油（ConocoPhillips）、壳牌（Shell）、Equinor和Callon均上涨1％至3％。

市场目前盛传，电动车巨头特斯拉（Tesla）位于德国柏林的霸级工厂又要从7月11日开始停工两周，导致该股在今晚盘前退低5.27美元，截稿时报676.52美元。

星期二下文我们来看看最近受瞩目的石油股之一－石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）上周呈报的文件有什么好消息。星期二晚上盘前该股起1.16美元，截稿时报88.71美元。

盘前活跃股按序：Carnival Corp、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）、超微（Advanced Micro Devices）和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

埃克森美孚也计划到2023年回购高达300亿美元的股票。（彭博社）

埃克森美孚（Exxon Mobil）（纽约证券交易所代码：XOM）

（早报讯）埃克森美孚上周五向美国证券交易委员会（SEC）提交的跟进文告中透露，由于燃料和原油销售的利润飙升，该公司很有可能会获得创纪录的季度利润。

今年能源价格飙升，美国石油价格每桶超过105美元，汽油售价则约每加仑5美元，让这家美国最大的石油生产商预计，与第一季度相比，营运盈利将环比增长约74亿美元。埃克森美孚公布的第一季度盈利是88亿美元（不包括俄罗斯的减值）。

呈报的文件显示，埃克森美孚的潜在盈利超过160亿美元。这也将会是该公司自2012年创下最高季度盈利159亿美元之后的另一个新纪录。

该文件也说，公司预计石油和天然气价格上涨将为业绩增加约29亿美元；销售汽油和柴油的盈利将会为营运盈利增添多45亿美元。

埃克森美孚在有关的声明中说：“能源价格上升在很大程度上，是因为过去几年能源行业做的投资不足的结果，尤其是在冠病疫情期间。”

根据IBES Refinitiv搜集的分析师预测，普遍共识是每股盈利2.99美元，比去年同期的1.10美元来得高。埃克森美孚预料会在7月29日发布业绩。

该公司也估计，与第一季度相比，退出俄罗斯的影响将让公司的石油和天然气盈利减少约1亿5000万美元。埃克森美孚今年早些时候已经减记了34亿美元的俄罗斯资产。这个季度的资产销售也会为业绩做出3亿美元的贡献。

在Tipranks的15名分析师中，11名给予该股“买入”评级，四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是105.00美元。