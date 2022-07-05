印度媒体指马国有意购买印度战机

（早报讯）据印度媒体报道，马来西亚有意采购印度研发的“光辉”（Tejas）轻型战机，以取代马国目前的俄制米格29型战机。双方已经进行高级别谈判，但采购数量与金额不详。

光辉轻型战机是印度国防部属下印度斯坦航空有限公司（简称“印度斯坦航空”，HAL）1983年开始立项研发的，在2001年首飞成功。印度空军去年2月采购83架光辉战机，截至今年3月已交付31架。

印度斯坦航空主席及董事长马德哈万星期日（7月3日）接受印度最大通讯社印度报业托拉斯（PTI）专访时说：“（马国的采购谈判）几乎进入最后阶段。”他透露，马国官员和专家组成的团队，预计很快将访问印度并敲定这笔交易。

报道指印度的报价包括在马国设立维护、维修和翻修设施，并支援马国目前的苏30型战机。马德哈万说，这有助马国克服欧美对俄贸易制裁，影响马国从俄罗斯采购备件的问题。

据马国空军去年11月公布的投标文件，马国首批将采购一个中队18架战机，预估成本约40亿令吉（约13亿新元），未来可能增购18架。中国和巴基斯坦联合开发的JF-17枭龙战机原本呼声颇高，但过后并未参与投标。

根据文件，六家投标者除了印度斯坦航空，还有韩国航太工业（KAI）FA-50轻型战机、土耳其航太（TAI）Hurjet轻型战机、中国中航技（CATIC）的L-15B轻型战斗和教练机、意大利莱昂纳多集团的M-346FA轻型战机，以及俄罗斯的米格35型战机。