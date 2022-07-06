英财长和卫生部长闪电辞职 约翰逊下台呼声再起

（早报讯）英国卫生部长贾维德和财政部长苏纳克星期二（7月5日）因政府爆发的最新丑闻突宣布辞职。英国首相约翰逊再度陷入首相宝座保卫战。

彭博社报道，苏纳克在辞职信中写道，“我们不能继续这样下去”，而贾维德也告诉约翰逊，自己对他“失去了信心”。两人都在推特上公布了辞职信内容。

据报道，英国保守党副党鞭平彻（Chris Pincher）上星期因涉及过度饮酒和对两名男子的猥亵行为而辞职，但约翰逊却在平彻辞职后的近24小时才决定暂停他的职务。

英国媒体纷纷指出，首相面临越来越大的压力，要求他解释对平彻和他所涉及丑闻的了解。一名前外交部高层则指，约翰逊办公室对于首相是否知道平彻过去的相关指控说谎。星期二下午，约翰逊为任命平彻为副党鞭而道歉。

约翰逊5日晚分别任命内阁办公厅部长巴克利接任卫生部长、教育部长扎哈维接任财政部长。

苏纳克在辞职信中写道，“公众理所当然地期望政府能够以适当，称职和严肃的方式行事……这些准则值得我们为之奋斗，这也是我辞职的原因。”

约翰逊因“聚会门”丑闻屡次遭遇反对党和保守党内部的辞职压力。6月初，约翰逊在英国议会下院保守党议员对他进行的不信任投票中过关，得以留住保守党党首和英国首相职位。不过，超过40%的保守党议员在表决中投下不信任票。

目前，英国议会情绪激昂，约翰逊又一次面临严峻的下台压力。英国主要在野党工党指控约翰逊“把英国民主拖进淤泥”。