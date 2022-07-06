独立日巡游枪击案 嫌犯变装混入人群逃离

（早报讯）美国芝加哥独立日巡游枪击事件死亡人数增至七人。地方官员指出，涉案男子在干案后变装成女人，混入人群中逃离。他数周前已开始策划袭击，此前至少两次因威胁要自杀或伤害他人受到当局的关注。

美国第三大城市芝加哥北部的海兰帕克市（Highland Park）星期一（7月4日）上午举行独立日游行，游行队伍突遭枪击。警方说，第七名死者因伤势过重于星期二逝世，30多人送往当地医院治疗。

路透社报道，警方透露，嫌犯在屋顶观看游行，随机朝人群发射了70多发子弹，然后穿着女装，混入惊慌失措的人群中逃跑。

警方已经确认嫌疑人为22岁的克里莫三世（Robert E Crimo III）。当局说，嫌犯有行为古怪的历史，但没有提供他可能的犯罪动机。警方说，在逃离现场后，嫌疑人开车到威斯康辛州，然后回到伊利诺伊州时才被警察拦下并逮捕。

莱克县警长办公室发言人科维利说，如果警方星期二晚些时候提控，嫌疑人将在星期三首次出庭。目前还不清楚克里莫是否聘有律师。

科维利透露，嫌犯曾在2019年4月与9月分别向警方报案，指他试图自杀，以及有关他涉嫌威胁家庭成员的事件。警方在第二起事件中起获16把刀、一把匕首和一把剑，这些刀剑都是在克里莫家中搜获的。但由于警方当时缺乏拘留他的合理理由，所以没有逮捕他。

据报道，枪击事件发生在一个有许多犹太人居住的社区，但警方目前没有接获任何有关反犹太人或种族主义的证据。调查人员正在审查嫌犯制作充满暴力画面的视频。