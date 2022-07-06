美官员：布林肯将与王毅就乌战事坦诚对话

（早报讯）美国国务卿安东尼布林肯本周将呼吁20国集团（G20）成员国向俄罗斯施压，要求他们支持联合国重新开放因乌克兰冲突而被封锁的海上航道的努力，并再次警告中国不要支持俄罗斯的战争行为。

彭博社报道，布林肯将于星期三（7月6日）前往亚洲，参加星期五在印度尼西亚峇厘岛举行的20国集团外长会议。此行将是他自去年10月以来与中国外长王毅的首次会晤。美国一名高级官员说，布林肯将与王毅在会议期间就乌克兰战争进行“坦诚对话”。

国务院东亚暨太平洋事务助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）星期二说：“我们与中国高级官员进行了多次沟通，不仅是从中华人民共和国，也从国际社会所有相关成员国就俄罗斯对乌克兰的残酷侵略进行沟通。”

他补充说：“我认为，这将是另一个机会，就此进行坦诚的交流，并传达我们的期望，即我们希望中国在乌克兰问题上做什么，不做什么。”

康达说，布林肯在与王毅会晤时的首要任务是强调美国致力于与北京进行“密集外交”及“负责任地管理两国之间的激烈竞争”。他说，美国希望尽一切可能“防止”任何会无意间导致冲突和对抗的误判。

美国负责经济和商业事务的助理国务卿托鲁伊则指出，布林肯将提出能源安全问题，试图让乌克兰和俄罗斯的食品和化肥重返全球市场。