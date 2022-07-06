被解雇特斯拉员工指遣散费仅两周工资

（早报讯）两名被解雇的特斯拉员工星期二（7月5日）向法院提交了一份紧急动议，指公司试图以远低于法律要求的遣散费与员工达成离职协议。

路透社报道，提交给得克萨斯州一家法院的动议称，作为特斯拉持续裁员的一部分，公司一直要求员工同意放弃所有索赔，以换取仅相当于一到两周工资和福利的遣散费。

根据美国《工人调整和再培训通知法》（Worker Adjustment and Retraining Notification Act，简称“警告法案”（WARN Act））规定，雇主需要向被裁员工支付至少60天的工资和福利。

两名员工在紧急动议中称：“失去工作的员工通常渴望获得尽可能多的额外薪酬，而由于特斯拉违反了‘警告法案’，他们不知道他们有权获得更多薪酬。”

这两名前员工上个月已提起诉讼，指控特斯拉在没有提供规定的60天通知的情况下进行了“大规模裁员”，违反了相关法律。

据报道，这两名员工曾在内华达州雷诺附近的特斯拉电池厂工作，是近期被解雇的500多名工厂员工之一。他们声称，代表其他在5月和6月被大规模裁员的员工向特斯拉提起集体诉讼。

今年6月，特斯拉首席执行官马斯克在一封标题为“暂停全球招聘”的内部电邮中写道，特斯拉需要裁员约10%，称其对经济有一种“超级糟糕的感觉”。