研究：脑雾等长期冠病症状 或因免疫反应损脑血管

（早报讯）美国国立卫生研究院进行的一项小规模研究发现，小部分冠病患者出现脑雾或记忆障碍等长期冠病症状，有可能是因为冠病病毒在人体内激起的免疫反应导致脑血管受损。

法新社报道，这项研究星期二（7月5日）发表在医学期刊《大脑》。研究是基于对九名病殁冠病患者的脑部尸检，他们介于24岁到73岁。研究人员选择他们作为研究对象主要是因为根据扫描，显示这些人的大脑血管有受损情况。

研究人员没有在大脑中检测到冠病病毒，反而发现患者自身的抗体攻击了大脑血管内壁的细胞，导致炎症和损伤。

这项发现或能解释为何一些人在染疫后出现后遗症，包括头痛、疲劳、丧失味觉和嗅觉、失眠以及脑雾，并可能有助于为长期冠病患者设计新的治疗方案。

研究发现，针对冠病产生的抗体，错误把用来抵挡有害入侵并允许必要物质到大脑的细胞当成攻击对象。对这些细胞造成的损伤会导致蛋白质渗漏、出血和凝块，从而增加中风的风险。这种渗漏还会触发一种免疫细胞涌向脑补以修复损伤，引起炎症等。

研究报告的主要作者、美国国立卫生研究院的科学家纳斯在一份声明说：“这种相同的免疫反应很可能持续存在在长期冠病患者身上，从而导致神经元损伤。”

他补充说，这意味着一种可以降低免疫反应的药物或可帮助这些患者。“所以这些发现具有很重要的医疗意义。”