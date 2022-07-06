日本6月逾万人中暑送院 人数写新高

（早报讯）共同社报道，日本总务省消防厅星期三（7月6日）称，日本6月共有1万5657人因中暑送院。这是日本自2010年6月以来，因中暑送医人数首次超过一万人。这些病患大多是65岁以上的老人，其中17人在送医后死亡，同样写纪录。

另外，在6月27日至7月3日的一星期内，全国共有1万4353人因中暑送院急救，是前一周的约3.2倍。而东京都的中暑急救人数占全国最多，超过2000人；52人疑似因中暑死亡，其中49人死在家中，至少42人没有使用空调。

截至7月3日，东京都连续九天出现35摄氏度及以上高温天气，写下自1875年气象记录开始以来的连日持续高温纪录。

消防局负责人分析称：“可能是罕见的酷暑加上气温突然上升，人们的身体还没适应，体温调节跟不上。”考虑到盛夏时节即将到来，这位消防人员呼吁民众今后也要采取预防中暑的措施，经常补充水分和休息。

值得注意的是，持续的高温天气，加上部分火力发电站因老化暂停运转，导致东京电力公司辖区范围内的供电面临严峻的状况。该公司所负责供电的范围包括东京都、茨城县、埼玉县、千叶县等，这一区域民众约占日本人口总数三分之一。

日本政府自6月27日起持续发布“供电紧张警报”，敦促东京电力公司供电范围内的企业、家庭及政府部门减少用电，“适当”地使用空调，关掉不必要的电灯以节省电力和能源。

7月1日，日本政府宣布开启为期三个月的“全国接电期”，向民众、企业提出节电要求，试图控制用电量，但没有设置具体目标。

《日本经济新闻》分析称，参考以往经验，日本夏季通常会出现电力供给不足的情况，今年尤其严重，这是因为3月份福岛海岸发生地震，导致一些火力发电厂受损，供应能力下降，再加上今夏超出预期的酷暑，导致电力供给严重短缺。