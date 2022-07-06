巫统土团党为副相位 继续唇枪舌剑

（早报讯）马来西亚执政联盟中的巫统与土著团结党继续为副首相职位各持己见。土团党透露，首相依斯迈沙比里上台前就与国盟签署协议，双方同意由土团党代表出任副首相。巫统则批评土团党眼里只有官位。

据网媒“自由今日大马”报道，土团党宣传主任旺赛夫星期三（7月6日）表示，依斯迈沙比里应该遵守与国盟签署的协议。他说，土团党将注意依斯迈沙比里是否信守承诺。“我了解（要遵守承诺）有很多挑战，但必须克服这些挑战，因为那是承诺。”

慕尤丁上星期六（7月2日）在吉兰丹州出席丹州国盟推介礼后向媒体透露：“我数天前会见首相时，提了几项重要事务，不只是填补（部长）空缺，也包括官职委任。……新的任命必须按国盟与首相签署的协议处理。我们并未要求协议以外的东西，（我们要求的）只是委任新的部长、副首相和政联公司职位。”

巫统最高理事莫哈末卜艾星期三（7月6日）回应旺赛夫表示，巫统2020年3月支持慕尤丁出任首相时，并未要求副首相职位。

莫哈末卜艾说，土团党显然认为要求官职才是当务之急。他认为巫统这方面比土团党更有风度。“这意味巫统比团结党更有风度。巫统支持（土团党主席）慕尤丁当首相时，我们没有书面协议，我们也没有要求副首相职。”

莫哈末卜艾星期二（7月5日）在面簿透露，有消息指慕尤丁已向依斯迈沙比里要求让土团党署理主席阿末法依沙出任副首相。他认为，如果慕尤丁真的提出这项要求，依斯迈沙比里应该拒绝。