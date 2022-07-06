英国多两部长辞职 约翰逊政治压力加剧

（早报讯）英国星期三（7月6日）又有两名部长请辞，首相约翰逊政治压力加剧。

继卫生部长贾维德和财政部长苏纳克因不满约翰逊的领导，星期二（7月5日）宣布辞职后，英国儿童与家庭事物部长奎因斯（Will Quince）、学校标准国务部长沃克（Robin Walker）和隶属交通部的议会私人秘书特洛特（Laura Trott）星期三也宣布辞职。

综合外电报道，奎因斯在推特上宣布辞职，并称他在星期一接受媒体采访并为政府辩护前，听取了不准确的信息。“让我非常悲伤和遗憾的是，我感到别无选择只能提出辞去儿童和家庭部长的职务”。

特洛特则说，“对政治的信任是最重要的，但遗憾的是，最近几个月这种信任已经丧失。”

据报道，英国保守党副党鞭平彻（Chris Pincher）上星期因涉及过度饮酒和对两名男子的猥亵行为而辞职，但约翰逊却在平彻辞职后的近24小时才决定暂停他的职务。

民调：69%英国人认为约翰逊应下台

首相府起初否认约翰逊在2月任命平彻时，就对他先前涉及的指控有所了解。不过，一名前高级公务员星期二称，约翰逊在2019年身为外交部长时，就已被告知涉及平彻的另一起指控。

YouGov快速民调显示，69%的英国人认为约翰逊应该下台。