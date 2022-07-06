棕榈油小麦价大跌 全球食品通胀见缓

（早报讯）供应端的良好前景使棕榈油、小麦和玉米的价格跌至几个月来最低水平，全球食品通胀因此趋缓。

彭博社的报道指出，随着棕榈油的主要出口国印度尼西亚和马来西亚相继加大出口，棕榈油进一步跌入熊市，首次下跌45%以上至一年来最低点。

马国棕榈油期货星期三（7月6日）在吉隆坡交易所跌停，下跌10%至每吨3757令吉（约1192新元）。印尼当局则批准249万吨棕榈油出口，为进一步加快棕榈油的出口，印尼将国内市场义务（DMO）的出口配额系数从当前的五倍提高到七倍。

新加坡棕榈油分析公司主管瓦尔卡（Sathia Varqa）说：“原油大幅下跌、豆油暴跌以及棕榈油出口和生产供应不断升级，这些都严重影响了市场。”

除了棕榈油的价格下跌，小麦的价格也从3月的历史高点下跌35%以上，玉米的价格跌幅则高达30%。分析认为，美国的玉米和大豆作物在得到保证前还有一段路要走，未来两个月的天气至关重要。

据美国农业部星期二（5日）的收盘数据，由于种植面积比预期减少了220万英亩（约89万公顷），导致玉米和大豆的恶化程度超过分析师的预期，其中更多是因为大豆种植面积下降，大部分被用来种植干草、硬粒小麦、棉花、高粱和大麦。