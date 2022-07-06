周三美市盘前微退 重点谈福特汽车的季度业绩

今天重点：

美国华尔街主要股指期货在联储局会议纪要今晚发布之前显得摇摆不定。投资者都在等待这份会议纪要，以便进一步确定本月底是否会再次加息75个基点。

华尔街主要股指期货今晚（7月6日）退低。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌5.40点或0.14％，报3826.00点；纳斯达克100指数期货下跌21.90点或0.19％，报11758.00点；道琼斯指数期货则退45.80点，报30922.00点。

美国股市隔夜（周二）走势也是起落不定，不过一般科技股表现比大盘出色。标准与普尔500指数隔夜微起6.06点，闭市报3831.39点。重量级的道琼斯指数则跌129.44点，闭市报30967.82点。纳斯达克100指数则上升1.68％或194.23点，以11779.91点收市。

美国股市隔夜交易一般，交易所的总成交量是123亿9000万股，比过去20天的130亿3000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

Pinterest股价隔夜上涨4％。该公司联合创始人兼首席执行官西尔伯曼（Ben Silbermann）即将卸任。他将过渡到新设立的董事会执行主席职位。来自谷歌母公司Alphabet的商务总裁雷迪（Bill Ready）将接替西尔伯曼原本的职位。Pinterest股价今晚盘前微退0.13美元，截稿时报20.10美元。

诺瓦瓦克斯（Novavax）隔夜表示，欧盟委员会已批准扩大诺瓦瓦克斯旗下的Nuvaxovid NVX-CoV2373冠病疫苗在欧盟有条件上市，让12至17岁的青少年也能注射该疫苗。这个消息带动诺瓦瓦克斯股价隔夜起12.49％。今晚盘前该股微退0.24美元，截稿时报64.05美元。

Roblox股价隔夜显著上涨14％。其他视频游戏股票也走高。艺电（Electronic Arts）和Take-Two Interactive也小幅上涨。今晚盘前这三只股微退不到0.5％。

今天下文我们来看看福特汽车隔夜发布的季度业绩。今晚盘前该股股价微退0.04美元，截稿时报11.16美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、优步（Uber Technologie）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

福特汽车第二季度新车销量同比增长1.8％至48万3688辆，但它特别指出单单6月份的销售量就增长31.5％。（路透社）

福特汽车（Ford Motor）（纽约证券交易所代码：F）

（早报讯）隔夜早盘交易中，老字号福特汽车的股价一度下挫5.79％，跌至17个月以来的最低点。尽管福特汽车在较早前还在晶片和供应持续受限的情况下，在6月份取得美国汽车销量同比增长，但投资者似乎仍对福特汽车却步。

福特汽车表示，整个汽车行业的销售额在这个月份里共下降了11％，但福特汽车的月度营业额却飙升。第二季度新车销量同比增长1.8％至48万3688辆，单单6月份的销售量就增长31.5％。

这次销量增长主要是因为市场对福特的新车需求强劲，尤其是对福特的电动车，需求更是殷切，增长了76.6％至4353辆。这个月份的卡车销量也增长26.4％至7万9823辆；SUV车型销量增长36.1％至6万7788辆。整体而言，福特汽车在美国的市场占有率上升到12.9％，总销量增长31.5％至15万2262辆。

福特汽车也说，公司的F-150 Lightning和Mustang Mach-E的经销商库存有增加，这也应该会提振7月份的电动车销量。

业绩看来非常亮丽，可是福特汽车的股价今年迄今已下跌48.0％，而隔夜也没有起色的迹象。这也许是因为约在半个月前，福特汽车召回了一批Mustang Mach-E电动车，到目前为止，该公司共召回将近5万辆Mustang Mach-E电动车。

在业绩发布会上，福特汽车没有针对车子召回做出详细解释与更新进展，但投资者似乎并没有忘记这件事。在Tipranks的17名分析师中，只有七名给予该股“买入”评级。另外九名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是18.81美元。