石油库存告急 斯里兰卡总统请普京进口燃料

（早报讯）斯里兰卡总统拉贾帕克萨星期三（7月6日）敦促俄罗斯总统普京进口燃料给深陷燃油危机的斯里兰卡，当地正在面临70年来最严重的经济危机。

拉贾帕克萨发推文说，“他与普京进行了非常富有成效的电话会议”，并补充已要求俄罗斯提供信贷支持进口燃料。

综合外电报道，斯里兰卡政府5月曾向俄罗斯购买9万公吨西伯利亚原油，该石油交易是通过迪拜的中介机构“珊瑚能源”安排的。为缓解能源危机，斯里兰卡政府称愿意进一步向俄罗斯采购石油。

据克里姆林宫消息，普京于星期三应邀与拉贾帕克萨通电话。双方讨论了双边贸易和经济合作的热点问题，特别是在能源、农业和运输等领域的合作。

斯里兰卡电力和能源部长维杰塞克拉星期天（3日）称，国内的柴油储备仅够一天使用，而下一批汽油预计7月22日至23日才能运抵。

为了优先保障基本服务，斯里兰卡政府宣布暂停向普通民众出售燃油，这项禁令将持续到7月10日。自星期一（4日）起，全国范围内每天停电最长三个小时，全国学校相继延长停课时间，公务人员也居家办公。

截至目前，2200万斯里兰卡人民已持续数月处在缺油、缺电、缺粮、缺药的状况。

旅游部长：想摆脱危机须有旅游收入

斯里兰卡旅游部长费尔南多说：“斯里兰卡想要摆脱这场危机就必须有旅游收入，这是必不可少的。”

费尔南多指出，虽然斯里兰卡去年的境外旅客不到20万人次，外加包括英国在内的部分国家提醒民众若非必要不要前往斯里兰卡旅游，但他还是希望今年底能迎来约100万人次的游客。他补充说，“我相信冬季会很好”。