新西兰日增冠病确诊人数再次达万起

（早报讯）新西兰卫生部周三（7月6日）通报称，新西兰单日新增冠病确诊病例达1万零290起，死例增12起。另外有522名患者送医救治，其中10人重症。这也是当地自4月21日以来，日增病例数再次达到1万起。

据新西兰卫生部当天公布的数据，截至7月6日，当地七天的滚动感染病例数均值和住院病例数均值分别为7591起和454起，较此前数据大幅增长。目前，新西兰卫生部使用七天滚动均值来检测全国疫情的整体趋势。

此外，卫生部5日通报新西兰首次检测到变异奥密克戎毒株新亚型BA.2.75。BA.2.75是由奥密克戎毒株BA.2进化而来的二代变种，早期证据表明BA.2.75或比BA.2更具传染性。

新西兰公共卫生专家指出，地处南半球的新西兰正值冬季，除面临新一轮冠病疫情蔓延外，流感等呼吸道疾病也呈高发态势。

新西兰第一大城市奥克兰（Auckland）一所中学6日因大量教职员工感染冠病或流感，导致全校提前放假。数据显示，多所新西兰中学在过去四周的缺勤率较往年同期增长10%至15%。许多专家呼吁政府再度实施口罩令，加强公共设施通风，限制室内的聚集人数。

为应对新一轮的冠病疫情，卫生部宣布扩大第二剂冠病疫苗加强针的适用人群，并加大流感疫苗接种力度，临时为三至12岁儿童和65岁以上老人免费提供流感疫苗。

新西兰坎特伯雷大学教授迈克尔·普兰克（Michael Plank）说，新西兰冠病感染率再度快速增长令人担忧，他预测死亡率也会上升。

新西兰外长马胡塔（Nanaia Mahuta）和卫生部长利特尔（Andrew Little）4日也宣布确诊感染冠病。