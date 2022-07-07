美国宣布制裁一伊朗石油贸易网络

（早报讯）美国财政部星期三（7月6日）宣布，对一个伊朗石油贸易网络进行制裁，这一网络帮助伊朗运输和销售石油、石化产品。

美国财政部副部长尼尔森发表声明说，尽管美国目前正在与伊朗谈判，试图就伊核问题达成协议，但与此同时，美国仍将对伊朗出售石油和石油化工产品进行制裁。

美国当天制裁的对象包括伊朗、阿拉伯联合酋长国等。财政部称，这些公司帮助伊朗将价值数亿美元的石油和石化产品运输和销往东亚。

根据规定，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与他们进行交易。

美国国务院当天也宣布对参与非法销售伊朗石油、石化产品的15个个人及实体进行制裁。这些个人和实体位于伊朗、越南、新加坡等地。

美国国务卿布林肯说，美国致力于通过外交手段就伊核问题与伊朗达成一致，但伊朗并未表现出“同样的诚意”，因此美国将继续对伊朗进行制裁。

伊朗方面则认为，美国不停止对伊朗制裁是导致双方至今未达成协议的原因。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，特朗普政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

自拜登就任美国总统以来，美国表明愿意重返伊核协议。伊核协议相关会谈自2021年4月开始已举行多轮，但因美伊分歧严重，至今未有共识。