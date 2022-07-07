美国反情报部门：中国正在加强影响力行动

（早报讯）美国国家反情报与安全中心（NCSC）星期三（7月6日）警告各州和地方官员，中国正在加强影响力行动，旨在操纵他们向联邦政府施压，以推行对北京更友好的政策。

NCSC在发给各州和地方官员的一份公告中说，中国“了解美国各州和地方领导人享有一定程度的自主地位，并可能寻求利用他们作为代理人来倡导北京希望的美国国家政策”。

中美近期在一系列课题上的关系急剧紧张，这包括美国向台湾出售武器、中国大陆的人权记录、北京在南中国海的军事活动及中国据称针对美国的间谍活动。

中国大使馆没有立即回应评论要求。

美国拜登总统的政府将中国视为战略竞争者。但美国称它决心避免冲突，并希望北京遵守和平与安全方面的国际规则和机构。

NCSC的公告说，北京正在利用各种手段操纵美国各州和地方官员，使他们向华盛顿施加对中国更友好的政策。“中华人民共和国的影响力行动可能具有欺骗性和胁迫性，看似良性的商业机会或人民之间的交流，有时掩盖了中国的政治议程。”

公告称，中国的做法包括利用类似中国人民对外友好协会的“掩护机构”，在北京和美国地方之间培养“姐妹”关系。另一个组织，中国和平统一促进会，美其名曰促进中美友谊，但在给国会议员和其他人的信件中主张北京对台湾的看法。