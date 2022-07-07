加密货币骨牌旋风 击倒Voyager Digital

（早报讯）加密货币交易平台和贷方Voyager Digital在星期二（7月5日）晚间向法庭申请第11章破产保护，成为席卷加密世界的骨牌旋风的最新“败将”。

刚在6月14日安抚投资者，说自身业务稳定的Voyager是多伦多的上市公司，主要在美国从事加密货币交易与借贷平台业务。根据资料，Voyager在7月1日已经开始暂停所有账户活动，包括客户交易、存款和取款。

根据道琼斯新闻（Dow Jones）消息，Voyager在呈交给法庭的文件中说，公司收到大量客户的提款请求，让公司面临类似“银行挤兑”的困境，而公司本身的一些投资却又蒙受严重损失或被冻结。在面对一根蜡烛两头烧的困境，公司不得不申请破产保护。

Voyager的破产保护申请，显示加密货币大幅下跌对整个行业的连锁骨牌效应。Voyager说，公司的问题主要是源自于它借给加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）的6亿5000万美元。

Voyager最近公开表示，三箭资本根本无法偿还这笔债务。英属维尔京群岛（British Virgin Islands）的一家法院上周就下令要三箭资本清算，因为三箭资本自5月以来就因为Luna及其他加密货币的崩盘而遭受重大损失。

Voyager的首席执行官埃利希（Stephen Ehrlich）在呈报的文件中说，公司其实拥有“可行的业务和未来计划”。

公司的声明也说，公司平台拥有约13亿美元的加密资产，以及1亿1000万美元的现金。它们也拥有可支助公司在第11章流程中运营的加密资产。不仅如此，Voyager在纽约一家银行的账户中还有超过3亿5000万美元的现金，银行为Voyager的客户保管资金。