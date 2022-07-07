英国再有四名部长辞职 两天逾50名官员辞职

（早报讯）英国政府官员辞职潮持续，星期四（7月7日）再有四名部长宣布辞职，短短两天内已有超过50名英国政府官员辞职。这些官员认为，约翰逊在一系列丑闻后不适合执政。

综合法新社和路透社报道，这四名在星期四宣布辞职的部长为安全部长海因兹（Damian Hinds）、北爱尔兰事务部长刘易斯（Brandon Lewis）、英国初级财政部长怀特利（Helen Whately）及英国初级文化部长菲尔普（Chris Philp）。

海因兹说，英国需要首相约翰逊下台，以恢复对民主的信任。

他在给约翰逊的辞职信中说：“比任何政府或领导人更重要的是，我们在公共服务中坚持的标准以及对我们的民主和公共管理的信心。由于这些方面的严重侵蚀，我得出的结论是，对我们的国家和我们的党来说，正确的事情是让你辞去作为党领袖和首相的职务。”

刘易斯则在辞职时称，他不再相信约翰逊的政府会坚持诚实、正直和相互尊重的价值观。他说：“我不能牺牲我的个人诚信来捍卫现在的事情。”他补充说，执政的保守党和国家“应该得到更好的待遇”。

英格兰和威尔士总检察长布拉弗曼（Suella Braverman）星期三（6日）告诉英国独立电视台（ITV），她将继续留任，但会参加未来的任何领导权竞选。

英国财政部长和卫生部长因对首相约翰逊失去信心而先后辞职，引发政府官员辞职潮，令约翰逊政府再次陷入危机。英国广播公司（BBC）形容这是一场“地震”。已经辞职的官员包括威尔士事务部长、儿童及家庭事务部长、教育部学校事务部长等。

约翰逊星期三誓言不会辞相，保守党议员准备讨论再次对首相进行不信任投票。

保守党内倒戈人数也在增加。一些内阁部长甚至前往唐宁街告诉约翰逊他需要离开。民调机构YouGov的最新民调显示，69%的英国人认为约翰逊应当辞去首相职务。