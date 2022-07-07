周四美市盘前走高 重点谈阿里巴巴股票评级

今天重点：

华尔街主要股指期货周四晚（7月7日）走高。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货起10.60点或0.28％，报3855.70点；纳斯达克100指数期货上升42.10点或0.36％，报11894.70点；道琼斯指数期货则起105.00点，报31142.70点。

美国股市隔夜（周三）走势起落不定。在投资者隔夜消化了联储局最新会议纪要的抗衡通胀内容之后，美国股市才顺利在收盘时走高。

根据会议纪要，联储局可能会在本月较迟时候的政策会议上适当的增加利息50或75个基点。

标准与普尔500指数隔夜微起13.69点，闭市报3845.08点。重量级的道琼斯指数起69.86点，闭市报31037.68点。纳斯达克100指数也上升0.62％或72.68点，以11852.59点收市。

美国股市隔夜交易继续淡静，交易所的总成交量是113亿1000万股，比过去20天的130亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

在亚马逊（Amazon）正式宣布与Just Eat Takeaway旗下的Grubhub合作后，谣传中的合作伙伴，即DoorDash和优步（Uber Technologies）的股价隔夜退低。今晚盘前DoorDash和优步股价开始回稳，截稿时，两只股都微跌不到0.5％。

Bed Bath & Beyond临时首席执行官戈夫（Sue Gove）和两名董事进场吸购自家股的消息传出，带动该公司股价隔夜显著上涨将近7％。今晚盘前Bed Bath & Beyond股价再起0.28美元，截稿时报4.75美元。

游戏驿站（GameStop）隔夜盘后上涨将近9％。该公司收市后宣布董事会已批准以每股拆分为四股的比例进行股票拆分计划。游戏驿站今晚盘前继续上升11.00美元，截稿时报128.43美元。

电动汽车股票在盘前交易中上涨。蔚来（Nio）、Nikola、小鹏（Xpeng）、Arrival、Faraday Future和Rivian均上涨，涨幅介于1％至3％之间。

今天下文我们来看看电子商务巨头阿里巴巴的股票。今晚盘前该股股价起0.68美元，截稿时报119.80美元。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、超微（Advanced Micro Devices）和Freeport-McMoRan。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

市场目前也在盛传，中国方面有可能会结束对科技行业的监管，因此都在增加对阿里巴巴的押注。（法新社）

阿里巴巴（Alibaba Group）（纽约证券交易所代码：BABA）

（早报讯）华尔街数家有规模的证券公司在过去一周里，陆续重申了他们对阿里巴巴集团（Alibaba Group）的看涨的评级，而且也似乎看好这家电子商务巨头的股价从3月中旬的低点飙升之后，还会继续有一番作为。

彭博社报道，阿里巴巴未来12个月每股盈利的普遍预测，已经从5月底的三年低点攀升了超过7％。在过去一周里，包括花旗集团（Citigroup）和高盛集团（Goldman Sachs）在内的10多家证券公司，也都再次肯定该股，并给予“买入”评级。

高盛分析师团队星期天（7月3日）发布的一份报告说：“我们预计阿里巴巴的市场份额损失速度将逐渐稳定，并对该公司扩大潜在市场的能力保持乐观。”

根据高盛，阿里巴巴上周四（6月30日）举行会议向商家和分析师概述公司的整个商业战略。杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group）也在一份报告中说，阿里巴巴在会议上，除了解决了商家的一些“难处”，也强调了公司在冠病疫情封锁期间如何为上海消费者提供支持的努力。

另一方面，市场目前也在盛传，中国方面有可能会结束对科技行业的监管，因此都增加对阿里巴巴的押注。阿里巴巴在美国的股价过去一个月已经上升了14.19％。而在香港股市，该股的股价从3月中旬创下的历史低点，飙升了超过60％。在这期间，恒生科技指数也只涨约38％。

至于业绩，虽然面对来自竞争对手，如京东和拼多多的激烈竞争，以及冠病疫情导致的需求放缓的负面影响，但因为成本控制好和新业务取得增长，阿里巴巴在截至今年3月底的季度营业额超越了市场分析师的共识，达到322亿美元，每股盈利也有1.55美元。之前华尔街分析师普遍认为，阿里巴巴每股盈利为1.07美元，营业额则是299亿美元。

难怪在Tipranks的21名分析师当中，有18名给予该股“买入”的评级，两名给予“持守”的评级，只有一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是154.16美元。