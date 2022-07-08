AMC首席执行官暗示粉碎卖空者的时机

（早报讯）美国电影院院线AMC Entertainment（AMC）首席执行官亚隆（Adam Aron），星期四（7月7日）在他的推特账号发推文，向支持莫因股票（meme stocks）的散户们暗示粉碎卖空者（short sellers）的时机。

亚隆说：“我一直被问到知道‘什么时候才猛扑’（Wen pounce）？关于这一点：1.我总是信守诺言。2.我曾公开说过，在2022年第二季度业绩公布之前是不会发生‘突袭事件’的。3.今天发布的新闻稿已经说了，我们会在8月4日星期四公布第二季度业绩报告。请在字里行间细读。”

亚隆推文。（亚隆推特截图）

亚隆一向来对散户投资者都表示支持和欢迎。他也曾经公开承诺，会通过开设新的剧院地点、甚至是接受加密货币来继续扩大市场，巩固AMC的业务。

AMC隔夜发文告宣布，该公司将在8月4日收盘后发布第二季度业绩报告。亚隆在推文则明确说，直到公司发布业绩之后的“某个时间”才会出现“突袭”。

基于亚隆的说话，市场现在纷纷在传亚隆是在暗示要粉碎卖空者。根据Benzinga Pro的数据，目前AMC有21.91％的流通股已经被卖空。

亚隆的这则推文让AMC股价在隔夜猛升了15.19％，闭市报14.48美元。也是模因股之一的AMC就曾经在2021年散户轧空（short squeeze）的情况下，一度在6月间被推高到将近60美元。在过去的52周里，AMC股价则在9.70美元至55.07美元之间波动。