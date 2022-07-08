周五美市盘前微退 重点谈本地的冬海集团

今天重点：

●投资者在等待周五（7月8日）晚上发布的6月份劳动力市场数据，希望能够从新增就业的数字看出经济的步伐。

●华尔街主要股指期货7月8日小幅退低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌10.20点或0.26％，报3892.40点；纳斯达克100指数期货退低65.30点或0.54％，报12043.80点；道琼斯指数期货则微跌16.20点，报31368.40点。

●联储局暗示如果经济增长受挫可能会缓和加息步伐，带动华尔街股市主要指数隔夜（周四）收盘时走高。标准与普尔500指数和纳斯达克指数也难得连续第四天收高。

●标准与普尔500指数隔夜起57.54点，闭市报3902.62点。重量级的道琼斯指数则起346.87点，闭市报31384.55点。纳斯达克100指数也上升2.16％或256.46点，以12109.05点收市。

●美国股市隔夜交易继续淡静，交易所的总成交量是104亿7000万股，比过去20天的130亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●贷款公司Upstart Holdings在今年5月发出令股东失望的业绩预测后，股价已经下跌了超过一半。但是该公司在隔夜盘后又说，公司业绩会连之前的预测也达不到，导致该股周五盘前猛挫6.29美元或18.64％，截稿时报27.45美元。

●股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway），隔夜呈报给美国证券交易委员会（SEC）显示，该公司在本周二和周三又再次进场买入1200万股西方石油（Occidental Petroleum）股票。到目前为止，伯克希尔哈撒韦现已经持有西方石油的18.7％股份了。西方石油股价今晚盘前上升0.83美元，截稿时报62.30美元。

●推特（Twitter）股价隔夜下跌4％。美国《华盛顿邮报》的一篇报道称，全球首富马斯克（Elon Musk）的阵营再次认定，推特的垃圾账户数据是无法核实的，让投资者担心马斯克收购推特的计划可能不能按原本价钱落实。推特股价周五晚上盘前继续下跌1.58美元，截稿时报37.21美元。

●AMC（AMC Entertainment）首席执行官亚隆（Adam Aron），隔夜在他的推特户头发推文，向支持莫因股票的散户暗示粉碎卖空者（Short Sellers）的时机，刺激该股隔夜猛升15.19％。AMC股价在周五晚上盘前则退低0.40美元，截稿时报14.08美元。

●马来亚银行研究部门（Maybank Research）周五说，在考虑到潜在经济衰退带来的新风险的情况下，该研究部决定将Grab的目标价从原本的4.25美元下调到2.29美元，调整幅度将近一半。而且对该股的评级也从“买入”下调至“卖出”。在周五晚上盘前，Grab股价下跌0.05美元，截稿时报2.5790美元。

●周五下文我们来看看在美国上市的本地科技公司冬海集团（Sea Limited）。周五晚上盘前该股股价退低0.67美元，截稿时报75.83美元。

●盘前活跃股按序：Upstart Holdings、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、苹果（Apple）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

这次贾斯汀比伯的参与，希望能够为冬海的Free Fire带来一定的“明星效应”，刺激用户的增长率。（照片来源：冬海集团）

冬海集团（Sea Limited）（纽约证券交易所代码：SE）

冬海的股价在过去五个交易日里总共上涨了12.04％。刚在5月中旬跌至52周最低点的冬海，到底出现什么新的催化剂呢？原来最近冬海要和歌迷遍布世界各地的偶像歌手贾斯汀·比伯（Justin Beiber）合作，而合作的项目就是冬海最赚钱的热门游戏《Free Fire》。

贾斯汀比伯的受欢迎程度不必多说，因此这首新歌相信对Free Fire游戏来说应该是一个很好的营销策略。毕竟在截至3月31日的12个月中，Free Fire的用户已从6亿4900万户下降到6亿1600万户。这次贾斯汀比伯的参与，希望能够为Free Fire带来一定的“明星效应”，刺激用户的增长率。

不仅如此，最近也有南美报道称，冬海旗下的电子商务平台虾皮（Shopee）已在巴西开设了五个新的配送中心，以进一步改善它在南美市场的电子商务服务。这个南美部门业绩不俗，在上个季度营业额取得了64％的增长，是巴西市场的主要电子商务应用平台之一。

《联合早报》周五也联系冬海，尝试确认这个巴西扩展计划，但是在截稿时仍没有收到冬海的答复。

除了上述两个消息，冬海本周基本上没有发布任何重大消息。不过以科技股为主的纳斯达克100指数，在过去五个交易日里也上涨了将近4％，确实是反映了整体科技股的较乐观走势。

虽然冬海最近的业务面对挑战，在今年5月中旬发布的业绩也显示第一季亏损扩大至5亿8010万美元，同比增加37.4％，但是在Tipranks的14名分析师当中，还是有12名分析师看好冬海，并给予该股“买入”的评级，另外两名则给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是144.00美元。