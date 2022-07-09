日警：母沉迷宗教团体 嫌犯以为安倍晋三与团体有关

（早报讯）日本奈良县警方星期六（7月9日）说，涉嫌枪杀前首相安倍晋三的前海上自卫队员山上彻也供述称，母亲沉迷宗教团体而心生恨意，以为安倍晋三与这一团体有关就把他当成了目标。

共同社报道，奈良县警方星期六公布关于前首相安倍晋三遭枪击身亡一事的解剖结果，显示安倍晋三的颈部和左上臂共两处有中弹伤口。案发现场确认传出两下枪声，警方正在详细调查击发的子弹数量和结构、入射角度等。

采访办案人员获悉，被捕的前海上自卫队员山上彻也（41岁，无业）大致供述称，因母亲沉迷宗教团体而心生恨意，以为安倍晋三与这一团体有关就把他当成了目标。山上彻也承认对安倍晋三怀有杀意，警方正在调查最终选择安倍晋三作为枪击对象的原委。

警方公布的死因是“左上臂中枪损伤左右锁骨下动脉导致失血过多死亡”。实施抢救的医院8日称安倍晋三颈部有两处枪伤，而警方则表明不清楚颈部另一处创伤是否由子弹造成。

警方说，山上彻也作案时从安倍晋三背后接近，在数米以内的近距离开枪，因此认为山上彻也怀有强烈的杀意。

山上彻也接受警方调查时供述称：“与特定团体有仇，以为前首相与这一团体有关联，所以实施了犯罪。并非对他（安倍晋三）的政治信念有恨意。”

警方8日以企图谋杀嫌疑当场逮捕了山上彻也，现已改为杀人嫌疑进行调查。