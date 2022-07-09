日本朝野政党重启拉票演讲 现场警备加强

（早报讯）日本前首相安倍晋三遭枪杀隔天，朝野政党星期六（7月9日）展开参院选举最后一天的拉票活动，警方加强现场警备。

日本前首相安倍晋三星期五（8日）早上在发表街头演说时遭枪袭，送院抢救五小时后不治，终年67岁。日本星期天（10日）按计划举行参议院选举，不受这起震撼日本内外的突发枪杀案影响。

综合共同社和路透社报道，朝野政党干部星期六重启了因枪击事件中断的街头演讲，警方加强现场警备，全力防止类似情况再次发生。街头拉票活动于晚上8时结束，为期18天的竞选活动落下帷幕，星期天将进行投票并于当天开票。

岸田文雄站车上演说 现场安装金属探测器

首相岸田文雄按照枪击事件前的计划开展选举活动。他当天在山梨县富士吉田市发表竞选演说，现场安装了一台通常在竞选活动上少见的金属探测扫描仪，并有大批警察在场。

岸田文雄说：“绝不屈服于暴力。我将站在大家面前直到（竞选活动的）最后。”

据报道，岸田当时站在宣传车上进行演讲，听众隔开五米以上的距离，结束演讲后没有进行惯例的与听众击掌，而是挥手离去。

立宪民主党党首泉健太在福岛市重启街头活动，现场的警力多于往常。他提及枪击事件时说：“这是不应该发生的事情。不能屈服于恐怖袭击。”

欧亚集团分析师在一份报告中写道，安倍晋三遇袭身亡或将“提高投票率以及自民党取得更大支持的前景”。