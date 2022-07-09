分析师：用来枪击安倍自制手枪制作方式简单

（早报讯）分析师称，用来枪击日本前首相安倍晋三的自制枪械可以在取得铁管和木材等原材料后，或只需一两天时间便可制作完成。

路透社报道，日本大学专门研究危机管理和恐怖主义的教授福田充说：“如今，可以在世界任何地方通过互联网学习如何使用3D打印机制造枪支和炸弹。”

他对安倍枪击案所使用的枪械图像进行分析后说：“在取得铁管等部件后，可以在两到三天内完成它。”

枪械评论员津田哲也则说：“任何对枪支工作原理有基本了解的人，都可以用最少的知识做到这一点”，并称制作这种自制枪械所花费的时间可能连半天都不用。

日本媒体星期六报道指，嫌犯告诉警方，他曾在网上搜索如何制造枪械的说明书，并在网上订购了零件和火药。据报道，调查人员从嫌犯家中查获了五支自制枪械。

日本警方透露，这把枪由金属和木材等材料制成。警方不排除子弹也是手工制作的可能性，但还在调查中。

日本警方：安全计划存有漏洞

另一方面，日本警方星期六（7月9日）坦言事发时的安全计划存有漏洞。

奈良县警察局长在记者会上说：“就这起事件的结果，我们不能否认安全计划存在问题，我对此深感自责。”他还说，警方将分析问题所在并做出必要的改变。

在日本，枪击案相当罕见。根据警方数据显示，日本去年只有10起枪击案，其中八起涉及帮派成员，有一人死亡和四人受伤。