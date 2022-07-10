安倍遇刺身亡 施救医生：边抢救边祈祷救护车快来

（早报讯）日本前首相安倍晋三被枪杀后，一名为他进行急救的医生阐述抢救现场，形容安倍出血不止，为他做心肺复苏术的女护士膝盖都沾染血迹。医生说，他一边抢救，一边祈祷救护车赶紧来。

据报道，安倍演讲地点附近的“中冈内科诊所”院长中冈慎吾（64岁）是第一个赶到现场抢救安倍的人。

案发后，有患者家属慌张地到中冈慎吾的诊所求救说：“安倍首相中弹了。”

于是，中冈慎吾中断看诊，立即前往现场。当时，他见到安倍仰面倒地，一名女子正在为安倍进行心肺复苏术（简称CPR）。他看到安倍脸色苍白，瞳孔还睁开着。

“我叫他，但他没反应。我试着掐他，试探他的痛觉，他也没有反应。他脖子上的毛巾沾满了鲜血。我看到他流血如此严重，知道情况很危急。”

中冈慎吾说，为了将血液输送到心脏，他们将安倍的双脚抬高，试图用自动心脏除颤器（简称AED）进行抢救，但仪器的显示器分析“不需要电击”。

他诊所里的两名护士和现场的三名妇女轮流为安倍进行CPR。周围的人一直在喊“安倍加油”，要他坚持住，但安倍毫无反应。

中冈慎吾说：“安倍的血一直往下流，跪着为他进行心脏按摩的女护士的膝盖血淋淋。我告诉周围的人必须赶紧送医院，一直祈祷救护车赶紧来。”