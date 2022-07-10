日本参议院选举如火如荼进行 执政党料获大幅支持

（早报讯）日本选民星期天（7月10日）为第26届参议院选举进行投票。截至下午4时（新加坡时间下午3时），选举的投票率为23%。

日本前首相安倍晋三星期五（8日）在街头演说时遭枪杀身亡。分析认为，这次选举可能会使安倍所属的执政自民党获得大幅支持。

路透社报道，日本内政部星期天较早前说，截至下午2时，参议院改选的投票率为18.8%，高于2019年上议院选举同时段的18.0%。

政府数据显示，截至星期五，约有15.3%的选民投了缺席票。投票将于晚上8时（新加坡时间傍晚7时）结束，日媒届时料公布最新出口民调数据。

日本参议院选举每三年举行一次，每次改选一半议席。根据2018年日本国会通过的《公职选举法》修正案，日本参议院的额定议席总数将通过两次选举增设六个，即从原来的242个增至248个。

2019年的参议院选举已经增加三个，此次再增加三个至248个。加上非改选选区中有1个席位空缺，因此本届选举共有125个议席改选，参选的候选人共有545名。

由日本自民党和公明党组成的执政联盟将此次选举的胜负线定为“争取执政联盟在参议院中的议席数过半”，由于两党的非改选议席已经有70个，因此仅需争取55个议席即可。

议会权力较小的参议院选举一般被视为对现任政府的满意度的公投。即使在安倍遇刺前，日本民意调查已经显示安倍的亲信、首相岸田文雄领导的执政联盟表现强劲。

政治分析人士表示，随着全国哀悼，自民党及执政联盟公明党可能会从出现的“同情票浪潮”中受益。

67岁的退休老人富士三郎说，他在东京东部的江户川区为执政党投了票：“我们刚刚失去了安倍先生。我希望自民党能赢得更多选票，这样他们就能稳定管理国家。”