斯里兰卡抗议者称 将占领官邸直到领导人下台

（早报讯）斯里兰卡抗议民众星期六（7月9日）突破防线，闯入总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）官邸，迫使拉贾帕克萨搭乘海军舰艇离开。抗议民众星期天（7月10日）重申，他们拒绝在总统和总理下台前作出任何让步，并将持续占领官邸。

法新社报道，拉贾帕克萨已表明将在下星期三（7月13日）下台。斯里兰卡总理维克勒马辛哈则说将辞职，让一个所有党派的临时政府接管。

领导抗议者闯入官邸的是斯里兰卡一名剧作家德奇克拉。他在其他反政府领袖的陪同下于星期天（7月10日）的一场记者会上说：“总统必须辞职、总理必须辞职，这个政府必须下台。”

另一名学生领袖韦拉瑟卡拉则说：“我们的奋斗还没结束。在他真正下台前，我们不会放弃奋斗。”这些抗议行动领袖说，他们将继续占领总统和总理官邸，直到他们两人辞职下台为止。

当地电视新闻的画面显示，示威者闯进总统府，数百人挤在走廊和各个房间内，扬言要总统下台。据悉，府内已没有任何保安或官员，不少民众也前来总统府闲逛参观。

61岁手帕商人昌德拉瓦蒂在女儿和孙子的陪同下，在总统官邸一楼的卧室里，坐在一套毛绒沙发上。他说：“我一生中从未见过这样的地方。”

“他们（总统和总理）享受荣华富贵，我们却在受苦。我们被骗了。我想让我的孩子和孙子看到他们享受的奢华生活方式。”

一群年轻人也懒洋洋地躺在总统官邸的一张大床上，其他人则在一架俯瞰修剪整齐草坪的大窗户前的跑步机奔跑着。

斯里兰卡正面对自1948年独立以来最严重的经济危机，冠病疫情重创旅游业，加上外汇耗尽，政府被迫暂停或大幅缩减进口粮食、燃油、药品等民生物资，以致物资缺乏，通胀率飙升至40％。