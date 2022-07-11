周一美市盘前下跌 重点谈马斯克收购推特之“肥皂剧”最新发展

今天重点：

另一轮的业绩报告季节即将在本周掀开帷幕。投资者都在担心通胀到底会对企业盈利起着怎样的影响，因此暂时都不敢轻举妄动。

美国华尔街主要股指期货周一晚（7月11日）下跌。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌21.20点或0.54％，报3878.20点；纳斯达克100指数期货退低90.60点或0.75％，报12035.10点；道琼斯指数期货则跌126.20点，报31212.00点。

劳工部上周五（8日）发表的数字显示，美国6月份非农就业人数增加了37万2000个，比路透社搜集的经济学家预估的26万8000个来得高。投资者试图解剖强劲的就业报告会如何影响联储局的加息计划，因此股市上周五收盘时几乎没有波动。

纳斯达克指数连续第五天上涨。这也是自去年11月初以来最长的连胜纪录。虽然有独立日假期而交易日缩短了一天，以一周来计算，上周三个主要指数都稳步回升。

标准与普尔500指数上周五微跌3.24点，闭市报3899.38点。重量级的道琼斯指数跌46.40点，闭市报31338.15点。纳斯达克100指数则上升0.14％或16.64点，以12125.69点收市。

美国股市隔夜交易非常淡静，交易所的总成交量是9600万股，比过去20天的130亿3000万股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

根据法新社报道，有泄露文件显示，优步（Uber）在2013年至2017年试图游说政客，甚至用藐视法律的手段，来扩张公司的全球业务。这个消息导致优步股价在今晚盘前交易中下跌2.60％，截稿时报21.76美元。

根据最新MLIV Pulse调查，受访的950投资者当中，60％的投资者认为比特币跌到1万美元的可能性高过它升到3万美元的可能性。这个调查结果让加密货币相关股票在今晚盘前交易中下跌，Marathon和Canaan更是在截稿时分别下跌近6％和近4％。

在美市挂牌的中概股今晚盘暴跌，其中阿里巴巴和拼多多下跌约4％；小鹏跌5.07％、蔚来跌3.89％、理想跌4.29％；哔哩哔哩也下挫5.79％。

今天下文我们来看看精彩的全球首富马斯克收购推特（Twitter）之“肥皂剧”最新发展。今晚盘前推特股价退低2.11美元，截稿时报34.70美元。

盘前活跃股按序：推特、特斯拉（Tesla）、Upstart Holdings、苹果（Apple）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

市场许多业内人士也不了解，业务横跨最新科技的电动车，甚至是飞到外太空的火箭，马斯克怎么会被推特的垃圾账户和机器人账户给搞糊涂了呢？（路透社）

推特（Twitter）（纽约证券交易所代码：TWTR）

（早报讯）全球首富马斯克在上周五晚间证实，他将终止收购推特的计划，即刻让推特股价响起红色警报，于上周五显著下挫5.10％。有人说这利了特斯拉股，又有人说这是马斯克的“诡计”。下文我们来看业内人怎么说。

大部分的分析师，如Wedbush分析师艾夫斯（Daniel Ives）都基本上认为，马斯克的动作意味着重新谈判选项现在已经不在台面了。而且如果马斯克再把他目前所有的推特股票也抛出的话，那就肯定是玩完了。

虽然推特董事会主席泰勒（Bret Taylor）之后在推特上表示，公司会采取法律行动来完成这项收购计划，但是艾夫斯认为，在马斯克和推特在法庭上进行法律诉讼时，市场是不会出现其他推特买家的。再加上推特现在本身也有自身的问题，包括：员工流动率、广告不够等，就连他们的每日活跃用户的数字真假也开始被市场质疑，因此推特的股价暂时是很难有作为的。

艾夫斯因此直接把推特目标价从原本的43美元下调至30美元，以独立反映推特的估值（不包括被收购）。

这出在今年4月马斯克发起的“肥皂剧”肯定不会在7月就落幕的。艾夫斯说，如果闹上法庭，这将会是一场“漫长而激烈的法庭之战”。推特董事会有义务继续推动马斯克交易。但是法庭上争夺可能要数年的时间，才可以落实这笔交易，或至少拿到10亿美元的分手费。

另根据Benzinga报道，未来基金（Future Fund）创始人布莱克（Gary Black）认为，推特交易终止对特斯拉股价来说有5％至10％的带动力。现在马斯克就不再需要卖出更多的特斯拉股票筹款买推特，而且身为特斯拉首席执行官的马斯克也不会分心在推特收购的事项了。

不过布莱克说，这5％至10％的变动应该是不会在接下来一周出现。毕竟马斯克说不买推特也可能是想压低价钱的“假动作”，而且马斯克也应该不会这么快就买回他之前为资助收购行动而出售的85亿美元特斯拉股票。

布莱克说，如果马斯克讨价还价，最后以每股45美元的价格买下推特，那么投资者对马斯克是否还得再卖出特斯拉股票的“悬念”就会消失，因为所需的融资会减少许多。

除了上述“正统”看法之外，现在市场又开始传出更“劲爆”的说法。那就是推特的垃圾账户、机器人账户等从来都不是问题，那只是马斯克的一个借口。其实马斯克的真正目的是通过这场“肥皂剧”，间接卖出即将到期的特斯拉期权。

Lux Capital的联合创始人沃尔夫（Josh Wolfe）就发了推文公开说，整个“肥皂剧”是为了出售及清算85亿美元的特斯拉股票的一个聪明的诡计，它让马斯克的举动合理化、有借口。

沃尔夫在这条推文中也暗示，就算马斯克支付了10亿美元的推特分手费之后，他还是有超过70亿美元入口袋。

这场推特“肥皂剧”结局会是如何，仍扑所迷离，难怪在Tipranks的23名分析师个个也都不敢轻举妄动，他们全部都给予推特股“持守”的评级，一年期限平均目标价是49.40美元。