斯里兰卡议会7月20日选举新总统 总统或外逃

（早报讯）斯里兰卡国会议长星期一（7月11日）说，国会7月15日重新召开，新总统将于7月20日选出。

国会议长马欣达·亚帕·阿贝瓦德纳星期天（10日）已宣布总统拉贾帕克萨将在星期三（13日）辞职。

阿贝瓦德纳在一份声明中说，下任总统的提名将于7月19日提交给国会，国会将于20日投票选举新总统。

声明说：“在今天（11日）举行的政党领导人会议上，大家一致认为，这对于确保根据宪法建立新的全党政府并推进基本服务是至关重要的。”

法新社引述当地官员的话说，拉贾帕克萨星期一被送往一座主要国际机场附近的一个空军基地，这引发他将流亡国外的猜测。一名高级国防官员说，73岁的拉贾帕克萨先是在一个海军设施中避难，然后被带到卡图纳亚克（Katunayake）空军基地。这一基地与班达拉奈克国际机场（Bandaranaike International airport）相邻。

总统办公室没有关于拉贾帕克萨下落的官方消息，但一些当地媒体报道猜测他将于星期一较晚时前往迪拜。

斯里兰卡示威者9日突破防线，闯入总统官邸，拉贾帕克萨在示威者闯入前已乘海军舰艇离开。示威者星期天重申拒绝作出任何让步，将持续占领总统官邸，直到总统和总理都下台。

斯里兰卡总理维克勒马辛哈同一天宣布，他将辞去总理职务，让新政府接任。