沙利文：拜登首访中东将力促油盟提高产量

（早报讯）美国总统拜登本周开展他上任以来的首次中东之行，将致力于游说石油输出国组织（OPEC，简称油盟）的领导人，提高石油产量以降低汽油价格。

路透社报道，拜登星期二（7月12日）晚上将动身前往波斯湾，行程包括以色列、约旦河西岸占领区和沙特阿拉伯。

沙特和阿拉伯联合酋长国方面都说难以再增加油供，但美国国家安全顾问沙利文认为，油盟仍可以“采取进一步行动”。

沙利文在拜登启程前夕说：“我们将向油盟传达我们的总体观点，那就是我们认为全球市场，需要有充足的油供，以保护全球经济、保护美国汽油消费者。”

不过，受访的专家称，白宫了解沙特不太可能单方面采取行动，而且利雅得和其他中东国家缺乏大量备用产能。

战略与国际研究中心高级研究员卡希尔说：“沙特产量激增的可能性不高。我预计沙特会发表一些关于协助平衡全球石油市场、满足全球需求、支持经济增长和进口国稳定的声明。”

另外，沙利文星期一（11日）还透露，拜登在中东访问期间，将与以色列、阿联酋和印度的领导人举行四方虚拟峰会。沙利文说，这个四方峰会将重点讨论粮食安全问题。

物价、油价居高不下是拜登在国内面对的棘手问题之一，这也导致他的民意支持率持续下滑。另外，拜登此行预计会和沙特王储默罕默德会面，也引来美国一些人权团体的批评。

2018年10月2日，美国《华盛顿邮报》专栏作者卡舒吉进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔总领事馆后失踪，之后证实遇害且被肢解。拜登在竞选总统期间承诺上任后将把沙特视为“被放逐者”（Pariah，有贱民之意），以回应卡舒吉遭杀害事件。

卡舒吉曾担任沙特王室顾问，2017年起在美国定居，经常在阿拉伯与西方的媒体上发声，对沙特政府的一些政策进行批评。

今年6月10日美国白宫说，沙特是美国的战略伙伴，美国重整与沙特的关系很重要。