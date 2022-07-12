推特致信马斯克称他放弃收购计划是“无效和错误的”

（早报讯）全球首富马斯克上周五（7月8日）晚上终止收购推特计划，推特就紧接着在7月10日即刻致信马斯克，称他放弃440亿美元的推特收购计划是“无效和错误的”，而且推特也没有违反协议中的任何义务。

推特的律师星期一（7月11日）把这封信呈交给美国监管机构，信件内容随后被公开。信中说，马斯克终止交易是他拒绝履行协议下的义务。

这封信也对马斯克律师上周五发出的信件做出回应。马斯克律师指责推特没有提供马斯克需要的数据来评估虚假或垃圾邮件账户的数量，并称推特“严重违反”了多项规定的协议。

推特的律师回应时写道：“推特没有违反协议规定的任何义务。而且双方签署的协议还没有终止，银行和股权承诺仍然有效，并要求马斯克先生遵守他在协议中的义务。”

推特的Wachtell，Lipton，Rosen & Katz律师行律师萨维特（William Savitt）在信中写道：“推特会像往常一样，按协议继续提供马斯克合理要求的信息，并努力采取一切必要措施完成交易。”

虽然根据各方报道显示，代表马斯克的Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom律师行的律师林格勒（Mike Ringler）仍旧拒绝对推特律师信置评，但林格勒之前说过，推特长期以来估计只有不到5％的垃圾邮件账户似乎不准确，因此这可能对交易起着“重大不利影响”。

不过，林格勒一直都没有提供证据来支持有关垃圾账户估计不准确的言论。他只说过，“马斯克有理由相信”垃圾邮件账户的真实数量“大大高过”推特的估计。

这场马斯克收购推特之“肥皂剧”会怎样收尾？许多分析师在各平台都说，要么就降价成交，要么就一次性付“分手费”10亿美元。

不过马斯克的“分手费”是在某些情况下才会“生效”的，包括：他的债务融资失败或监管机构试图阻止交易。但是到目前为止，这两者都没有发生。另外，该协议也将推特可以起诉要求赔偿的金额上限定为10亿美元。

不论怎么说，市场许多业内人士都不了解，业务横跨最新科技的电动车，甚至还有飞到外太空的火箭，马斯克怎么会被推特的垃圾账户和机器人账户给搞糊涂了呢？

Lux Capital的联合创始人沃尔夫（Josh Wolfe）就发了推文公开说，整个“肥皂剧”其实是为了出售及清算85亿美元的特斯拉股票的一个聪明诡计，它让马斯克的举动合理化、有借口。

沃尔夫在这条推文中也暗示，就算马斯克支付了10亿美元的推特“分手费”之后，他还是有超过70亿美元入口袋的。

在马斯克和推特的一来一往之间，受罪的应该是推特股东，因为推特股价星期一（11日）就猛挫了4.16美元或11.30％，闭市报32.65美元。