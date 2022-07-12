坚持不用海关通道 斯里兰卡总统外逃困机场

（早报讯）斯里兰卡官方消息人士称，已承诺在星期三（7月13日）辞职的斯里兰卡总统拉贾帕克萨，星期二被困机场，原因是他和海关人员“互不相让”，导致他错过多趟飞机，至今仍困在机场。

法新社报道，由于拉贾帕克萨在正式卸下总统职务之前仍有逮捕豁免权，一般相信他希望在辞职前就飞到国外，以避免被拘留的可能性。

问题出在机场海关人员拒绝到机场贵宾室为拉贾帕克萨的护照盖章，而拉贾帕克萨因担心会遭到通关旅客的骚扰恐吓，坚决不肯使用普通海关通道。

由于双方僵持不下，拉贾帕克萨和他的妻子已经错过四趟飞往阿拉伯联合酋长国的飞机。两人为此已在国际机场旁的一个军事基地度过一夜。

另外，拉贾帕克萨最小的弟弟巴希尔（Basil）也因为类似的问题与机场人员发生争执，结果错过了星期二凌晨一趟飞往阿联酋首都迪拜的航班。巴希尔原为斯里兰卡财政部长，已在4月辞职。

斯里兰卡近期爆发大规模示威，示威者上星期六（9日）闯入并占据总统府和总理维克勒马辛哈的私人住所。当时两人都不在府内，且自上星期五（8日）便没有公开露面。面对铺天盖地的民怨，维克勒马辛哈很快表明愿意辞职。斯里兰卡议长阿贝瓦德纳则说，拉贾帕克萨同意在星期三辞职。

但示威领袖表明会继续占据总统和总理府邸，直至两人下台为止。斯里兰卡总理办公室周一再发表声明，称拉贾帕克萨已通知维克勒马辛哈，他一定会在星期三辞职。