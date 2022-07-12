周二美市盘前退低 重点谈因推特而大涨的Digital World Acquisition

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街主要股指期货星期二（7月12日）退低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌29.00点或0.75％，报3825.40点；纳斯达克100指数期货退低58.50点或0.49％，报11801.80点；道琼斯指数期货则跌274.80点，报30899.00点。

●本周较迟时发布的重要数字包括：消费者价格指数、零售销售成绩和工厂产出。市场人士认为，这些经济数据应该可以让投资者一窥通胀是否已经达到顶峰，以及经济的降温程度，连带让投资者预计联储局下周政策会议是否会连续第二次加息75个基点。

●在等待上述重要经济数据之前，市场缺乏催化剂因此投资者也显得谨慎。标准与普尔500指数隔夜跌44.95点，闭市报3854.43点。重量级的道琼斯指数则跌164.31点，闭市报31173.84点。纳斯达克100指数也退低2.19％或265.41点，以11860.28点收市。

●美国股市隔夜交易非常淡静，交易所的总成交量是9330万股，比过去20天的129亿2000万股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

●华尔街分析师普遍认为，百事可乐（PepsiCo）在今晚开盘前发布的季度每股盈利预计为1.74美元，营业额则有望取得195亿1000万美元。百事可乐股价在盘前交易中上升1.31％，截稿时报172.70美元。

●游戏驿站（GameStop）隔夜宣布推出备受期待的NFT市场。游戏驿站股价在今晚盘前交易中上升1.02美元，截稿时报131.11美元。

●加密货币相关的股票在今晚盘前交易中继续下跌。Marathon股价跌超过5％，Riot Blockchain也跌超过4％。

●今天下文我们来看看为什么马斯克放弃收购推特，竟然会让Digital World Acquisition Corp股价大涨。今晚盘前该股股价退低1.07美元，截稿时报28.38美元。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、英伟达（NVIDIA）和推特（Twitter）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

虽然市场散户把Truth Social和推特拿来相比，但是Truth Social的规模真的还是小儿科。推特平台拥有3亿用户，而Truth Social估计只有200万活跃用户。（路透社）

Digital World Acquisition Corp

（纳斯达克证券交易所代码：DWAC）

在全球首富马斯克放弃收购推特（Twitter）之后，市场投资者纷纷涌向与前总统特朗普相关的股票，尤其是已同意与特朗普的社交平台Truth Social合并的Digital World Acquisition Corp。

Digital World Acquisition Corp的股价就在隔夜（周一）一度飙涨24％，最后以20.11％涨幅收市，闭市报29.45美元。参与特朗普连任竞选筹备的软件公司Phunware Inc的股价也跟着上涨13％。

除了特朗普被“永久驱逐”推特平台之外，这两者看来好像没有什么关系，为什么会有这样的连带影响呢？原来市场竟然有好一些投资者认为，如果真的让马斯克来经营推特业务，很可能就意味着特朗普的社交平台Truth Social就无法突围了。

虽然拥有Truth Social的特朗普媒体与技术集团的首席执行官努内斯（Devin Nunes），在今年4月间曾告诉福克斯商业频道，公司从来都不把推特视为威胁。

在去年宣布与特朗普媒体合并以来，Digital World Acquisition Corp一直是许多散户喜欢的股票之一。自去年9月首次亮相以来，该股股价已上涨约两倍，但是因为涉及司法部和美国证券交易委员会调查等事项，可能会延迟或阻止合并之事，导致该股价已经从去年10月的盘中高点下跌了约83％。

根据彭博社报道，不仅是零售交易活跃，Digital World Acquisition Corp的股票代码隔夜（周一，7月11日）在Stocktwits上也频密出现，可见是只被积极讨论的股票。这只股也是隔夜Fidelity平台上被买进最多的20种资产之一。

虽然市场散户把Truth Social和推特比较，但Truth Social的规模是小儿科的。根据推特发布的最新资料，该平台拥有3亿用户，而Truth Social估计只有200万活跃用户。因此，如果投资者也蠢蠢欲动，想参与其中，的确是要做好一定的心理准备，毕竟其中的风险看来还蛮高的。