美墨领导人将就移民和安全等问题进行会谈

（早报讯）美国总统拜登星期二（7月12日）将在华盛顿接待墨西哥总统洛佩斯，就移民、安全问题和经济合作进行会谈。

这次访问将是洛佩斯自拜登去年上任以来第二次访问白宫，并将为两国领导人提供一个改善关系的机会。洛佩斯早前缺席了在洛杉矶举行的美洲国家首脑会议，以抗议拜登将古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜的左派政府排除在外的决定。

洛佩斯选择在7月访问拜登，坚持认为两国政府之间的关系仍然良好，在会谈中他将竭力让墨西哥人更容易在美国工作，并帮助规范移民。

一位美国高级官员承认，美国政府部分部门对洛佩斯没有出席峰会感到有些“气愤”。但这名官员补充说，这次访问表明两国政府已经不再纠结过去。

展望这次会议，墨西哥内政部长6月22日说，美国已同意提供30万个工作签证，其中约一半是墨西哥人，其余是中美洲人。然而，墨西哥官员后来告诉路透社，他们对美国是否会做出具体承诺持怀疑态度，并指出拜登政府内部对这可能使美国在移民问题上受到共和党的批评持谨慎态度。

一名美国政府高级官员星期一晚间告诉媒体，会议结束后，两国将宣布成立一个关于“劳工、移民途径和工人保护”的双边工作组，并扩大移民方面的协调，但没有提供细节。

洛佩斯星期二将会见美国副总统哈里斯，然后与拜登在椭圆形办公室进行会谈。洛佩斯将于星期三上午参加墨西哥和美国企业高管的会议，然后回国。