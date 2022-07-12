NASA第二次发布詹姆斯·韦伯太空望远镜全彩照

（早报讯）美国国家航空航天局（NASA）星期二（7月12日）第二次发布詹姆斯·韦伯太空望远镜传回的全彩色照片。

NASA局长纳尔逊说：“今天早上，这个星球上的人们将看到这个望远镜拍摄的照片，每张照片都是一个新发现。每一张都将使人类看到我们以前从未见过的宇宙。”

NASA发布的照片显示，场景中心较暗的恒星数千年来一直向各个方向发出气体和尘埃环，詹姆斯·韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）首次揭示了这颗恒星被尘埃笼罩的情况。这台望远镜上的两台相机拍摄到了这个名为NGC 3132星云状星系的最新图像；它的非正式名称为南环星云，距离地球大约2500光年。

美国总统拜登星期一发布了詹姆斯·韦伯太空望远镜传回的首张全彩色照片。詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的第一张全彩色照片是一张星系团图像，让我们得以窥见有史以来最清晰的早期宇宙。

耗资90亿美元 最强大复杂的太空望远镜

詹姆斯·韦伯太空望远镜被视为哈勃太空望远镜的继任者，是迄今为止被送入轨道的最强大、最复杂的太空望远镜。它能利用红外线，让人们比以往任何时候都更深入地探索宇宙，不仅解开太阳系中的谜团，还能看向其他恒星周围的遥远世界，揭示最古老、最遥远星系的秘密，探索宇宙中的神秘结构和起源。

詹姆斯·韦伯太空望远镜长13.2米，宽4.2米，大小与一辆大型牵引拖车差不多，重6.5吨，耗资90亿美元（约126亿新元）。