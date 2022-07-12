NASA第二次发布詹姆斯·韦伯太空望远镜全彩照

文 /
张佳莹

发布 / 2022年7月12日 11:50 PM

更新 / 2022年7月13日 9:18 AM

NASA的照片显示，这个场景中心较暗的恒星数千年来一直向各个方向发出气体和尘埃环；詹姆斯·韦伯太空望远镜首次揭示了这颗恒星被尘埃笼罩的情况。（法新社）
NASA的照片显示，这个场景中心较暗的恒星数千年来一直向各个方向发出气体和尘埃环；詹姆斯·韦伯太空望远镜首次揭示了这颗恒星被尘埃笼罩的情况。（法新社）

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（早报讯）美国国家航空航天局（NASA）星期二（7月12日）第二次发布詹姆斯·韦伯太空望远镜传回的全彩色照片。

NASA局长纳尔逊说：“今天早上，这个星球上的人们将看到这个望远镜拍摄的照片，每张照片都是一个新发现。每一张都将使人类看到我们以前从未见过的宇宙。”

NASA发布的照片显示，场景中心较暗的恒星数千年来一直向各个方向发出气体和尘埃环，詹姆斯·韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）首次揭示了这颗恒星被尘埃笼罩的情况。这台望远镜上的两台相机拍摄到了这个名为NGC 3132星云状星系的最新图像；它的非正式名称为南环星云，距离地球大约2500光年。

美国总统拜登星期一发布了詹姆斯·韦伯太空望远镜传回的首张全彩色照片。詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的第一张全彩色照片是一张星系团图像，让我们得以窥见有史以来最清晰的早期宇宙。

耗资90亿美元 最强大复杂的太空望远镜 

詹姆斯·韦伯太空望远镜被视为哈勃太空望远镜的继任者，是迄今为止被送入轨道的最强大、最复杂的太空望远镜。它能利用红外线，让人们比以往任何时候都更深入地探索宇宙，不仅解开太阳系中的谜团，还能看向其他恒星周围的遥远世界，揭示最古老、最遥远星系的秘密，探索宇宙中的神秘结构和起源。

詹姆斯·韦伯太空望远镜长13.2米，宽4.2米，大小与一辆大型牵引拖车差不多，重6.5吨，耗资90亿美元（约126亿新元）。

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