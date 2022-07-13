英国八保守党要员获参加党魁角逐资格

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年7月13日 6:57 AM

更新 / 2022年7月13日 4:20 PM

（上图左起顺时计）英国外长特拉斯、前财长苏纳克、贸易部长莫当特、财长扎哈维、前平等事务部长巴德诺赫、前外长亨特、总检察长布雷弗曼，以及议会下院外交委员会主席图根达特获得参加保守党新党魁选举第一轮投票角逐资格。（法新社）
（上图左起顺时计）英国外长特拉斯、前财长苏纳克、贸易部长莫当特、财长扎哈维、前平等事务部长巴德诺赫、前外长亨特、总检察长布雷弗曼，以及议会下院外交委员会主席图根达特获得参加保守党新党魁选举第一轮投票角逐资格。（法新社）

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（早报讯）英国执政党保守党八名要员得到足够数量的保守党下院议员支持，获得参加定于星期三（7月13日）举行的保守党新党首选举第一轮投票角逐资格。

新华社报道，根据英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”公布的竞选规则，候选人提名程序星期二（12日）进行。

当天，前财长苏纳克、外长特拉斯、贸易部长莫当特、议会下院外交委员会主席图根达特、总检察长布雷弗曼、财长扎哈维、前平等事务部长巴德诺赫、前外长亨特，各自得到至少20名保守党下院议员的支持，获得角逐党首职务的资格。

接下来，保守党选出新党首大致分两个阶段：第一阶段由358名保守党下院议员投票锁定两名最终候选人，第二阶段由所有保守党党员投票，胜出者出任新党首及英国新一任首相。

第一阶段首轮投票定于7月13日举行，竞选人需得到至少30名保守党议员支持，否则会被淘汰。此后将举行数轮淘汰式投票，直至21日议会夏季休会前锁定两名候选人。第二阶段，保守党党员将通过邮寄选票的方式选出新党首。据英国媒体报道，保守党现有党员约20万人。

“1922委员会”由保守党议会下院普通议员组成，在决定党首及首相人选方面发挥重要作用。

约翰逊7月7日宣布辞去保守党党首和首相职务，但将留任至新领导人产生。保守党新党首选举最终结果将于9月5日宣布。这意味着，那一天将揭晓由谁出任下任英国首相。

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