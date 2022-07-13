英国八保守党要员获参加党魁角逐资格

（早报讯）英国执政党保守党八名要员得到足够数量的保守党下院议员支持，获得参加定于星期三（7月13日）举行的保守党新党首选举第一轮投票角逐资格。

新华社报道，根据英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”公布的竞选规则，候选人提名程序星期二（12日）进行。

当天，前财长苏纳克、外长特拉斯、贸易部长莫当特、议会下院外交委员会主席图根达特、总检察长布雷弗曼、财长扎哈维、前平等事务部长巴德诺赫、前外长亨特，各自得到至少20名保守党下院议员的支持，获得角逐党首职务的资格。

接下来，保守党选出新党首大致分两个阶段：第一阶段由358名保守党下院议员投票锁定两名最终候选人，第二阶段由所有保守党党员投票，胜出者出任新党首及英国新一任首相。

第一阶段首轮投票定于7月13日举行，竞选人需得到至少30名保守党议员支持，否则会被淘汰。此后将举行数轮淘汰式投票，直至21日议会夏季休会前锁定两名候选人。第二阶段，保守党党员将通过邮寄选票的方式选出新党首。据英国媒体报道，保守党现有党员约20万人。

“1922委员会”由保守党议会下院普通议员组成，在决定党首及首相人选方面发挥重要作用。

约翰逊7月7日宣布辞去保守党党首和首相职务，但将留任至新领导人产生。保守党新党首选举最终结果将于9月5日宣布。这意味着，那一天将揭晓由谁出任下任英国首相。