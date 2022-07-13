斯里兰卡总统搭军机离国 飞往马尔代夫

（早报讯）因国家深陷有史以来最严重经济危机，面临巨大下台压力的斯里兰卡总统拉贾帕克萨，几经折腾之后，终于在星期三（7月13日）凌晨搭军机离国，飞往马尔代夫。

成千上万反政府示威者上星期六占据了总统府，但拉贾帕克萨早在示威者闯入前撤离官邸，并发表声明，承诺一定会在星期三辞职，为“权力和平过度”扫除障碍。

法新社引述斯里兰卡移民局消息人士称，拉贾帕克萨夫妇连同一名保镖等四人在当天凌晨搭乘一架安东诺夫-32军用飞机离开。

这架飞机是从斯里兰卡一主要国际机场起飞，目的地为邻近的马尔代夫。

负责处理拉贾帕克萨的通关手续的一名移民官员说：“他们的护照被盖章后，他们就登上一架特别安排的空军飞机。”

据官员透露，拉贾帕克萨撤离总统府后，乘海军舰船到东北部港市亭可马里，星期一再乘直升机回到首都科伦坡，要从班达拉奈克国际机场离境。但因机场海关人员拒绝到机场贵宾室为他的护照盖章，拉贾帕克萨则担心受其他旅客骚扰，坚持不用公共通道过关，双方僵持不下。拉贾帕克萨与妻子因此错过了四趟飞阿拉伯联合酋长国的航班，只好在毗邻机场的军事基地过夜。

据悉，拉贾帕克萨甚至考虑改用海路离境。

拉贾帕克萨卸下总统职务后就会失去逮捕豁免，一般相信这是他赶着在辞职之前出国的原因。

斯里兰卡正面对自1948年独立以来最严重的经济危机。由于冠病疫情重创旅游业，加上外汇耗尽，政府被迫暂停或大幅缩减进口粮食、燃油、药品等民生物资，导致物资缺乏。上个月，当地总体通胀率高达54.6%，并可能在未来几个月进一步升至70%。

据《纽约时报》报道，到今年底为止，斯里兰卡需要60亿美元（约84亿新元）来购买燃料和其他必需品，才能稳定摇摇欲坠的经济，问题是这笔资金要从何而来。

斯里兰卡民众普遍把他们的苦难归咎于主导斯里兰卡政坛多年的拉贾帕克萨家族。

另外，斯里兰卡国会将于7月15日召开会议，19日接受总统人选提名，20日选举产生新总统。据路透社，主要反对党统一国民力量（Samagi Jana Balawegaya，简称SJB）将提名党魁普雷马达萨（Sajith Premadasa，55岁）为下一任总统，他是1993年遇刺身亡的前总统拉纳辛哈·普雷马达萨（Ranasinghe Premadasa）之子。