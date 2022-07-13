前美国国安顾问承认 曾助策划外国未遂政变

（早报讯）美国前白宫国家安全顾问博尔顿承认，他曾协助策划一些海外国家的未遂政变。博尔顿也曾担任美国驻联合国大使。

路透社报道，在星期二（7月12日）举行的2021年1月6日美国国会骚乱听证会上，跨党派众议院特别委员会指责前总统特朗普在2020总统大选中败落后，为了继续留任，不惜煽动暴力以试图推翻选举结果。

博尔顿同日接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时指特朗普没有这种本事。

博尔顿告诉CNN主播塔珀（Jake Tapper），特朗普并没有足够的能力来发动一场“精心策划的政变”。他接着又补充说：“我作为一个协助策划政变的人——不是在这里，但你知道（在）其他地方——这牵涉庞大的工作量。他（特朗普）办不到。”

塔珀追问博尔顿，他指的是什么。博尔顿拒绝透露有关细节，但他紧接着提到委内瑞拉。

博尔顿说：“结果没有成功。原因与我们没有多大关系，但我看到了一个反对党要设法推翻一个非法选举产生的总统需要花费多大力气，而他们最终失败了。”

2019年博尔顿担任美国国安顾问期间公开力挺委内瑞拉反对派领袖瓜伊多，当时瓜伊多呼吁委内瑞拉军方支持他推翻总统马杜罗。马杜罗至今仍然掌权。

美国政府干预其他国家的政治，多年来受到许多外交政策专家的批评。美国在1953年伊朗政变、越南战争、伊拉克战争和阿富汗战争中均扮演了重要角色。

但美国官员公开承认他们在一些国家的骚乱中所起的作用是极为不寻常的。

博尔顿受访后，来自肯尼亚的英国广播公司（BBC）记者奥莱维在推特上写道：“看这位前美国政府高官——曾担任联合国大使的博尔顿如何随意吹嘘他曾帮助策划其他国家的政变。”