斯里兰卡空军证实 总统拉贾帕克萨已飞马尔代夫

（早报讯）斯里兰卡空军证实，总统拉贾帕克萨已和妻子飞往马尔代夫。

路透社报道，斯里兰卡空军星期三（7月13日）发表声明说：“依照宪法规定和政府的要求，空军于今天早前为总统和他的妻子及两名安全官员提供了一架飞机，把他们送到马尔代夫。”

另外，印度驻科伦坡最高专员在推特上断然否认为拉贾帕克萨出国提供便利，指有关报道为“无稽之谈”。

成千上万反政府示威者上星期六占据了斯里兰卡总统府，但拉贾帕克萨早在示威者闯入前撤离官邸，并发表声明，承诺一定会在星期三辞职，为“权力和平过度”扫除障碍。

拉贾帕克萨卸下总统职务后就会失去逮捕豁免，一般相信这是他赶着在辞职之前出国的原因。

斯里兰卡正深陷1948年独立以来最严重的经济危机。由于冠病疫情重创旅游业，加上外汇耗尽，政府被迫暂停或大幅缩减进口粮食、燃油、药品等民生物资，导致物资缺乏。上个月，当地总体通胀率高达54.6%，并可能在未来几个月进一步升至70%。

据《纽约时报》报道，到今年底为止，斯里兰卡需要60亿美元（约84亿新元）来购买燃料和其他必需品，才能稳定摇摇欲坠的经济，问题是这笔资金要从何而来。

斯里兰卡民众普遍把他们的苦难归咎于主导斯里兰卡政坛多年的拉贾帕克萨家族。