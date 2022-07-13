欧洲多国面对热浪袭击

（早报讯）西班牙和葡萄牙面临一个月内来袭的第二波热浪，气温飙至超过摄氏40度，预计未来几天，法国和英国也将出现高温。

综合外电报道，法国国家气象局说，热空气星期一（7月11日）开始进入法国，大部分地区的气温都将上升到30度以上，星期二（12日）部分地区气温可能达到39度，且这波热浪威力应会在16日至19日达到颠峰。

空中消防员和数百名紧急救援人员奋力控制法国西南部的野火，野火已经烧毁了约1500公顷土地，促使数千名游客撤离。

法国总理博尔内已敦促所有政府部长做好准备，以应对预计将持续长达10天的热浪。

西班牙气象局则警告，当地部分地区的气温将达到45摄氏度，预计高温将至少持续到星期五（15日）。受热浪影响，西班牙所有地区的林火风险上升到“极高”和“很高”的状态。

葡萄牙处“应急状态”

截至星期二晚上，葡萄牙仍有200多处山林大火在燃烧，近3000名消防人员、900多辆消防车奋战在灭火一线。在星期一，西班牙西南部的一个农村地区发生野火后区，至少400名居民从家中撤离。葡萄牙上周末宣布，自11日开始全国处于“应急状态”。

英国星期二也发布第二高级别的极端高温警告，预计未来几天东南部地区的的气温将达35度。英国气象局预测，这波高温将持续到下星期一。