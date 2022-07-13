周三美市盘前小幅上升 重点谈百事可乐要加价了

今天重点：

在等待着消费者价格指数发布之际，美国华尔街主要股指期货星期三（7月13日）晚上微起。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起8.50点或0.22％，报3827.30点；纳斯达克100指数期货也微起37.30点或0.32％，报11782.30点；道琼斯指数期货则起55.40点，报31036.70点。

今年6月份消费者物价指数将在美国东部时间上午8时30分发布。该指数在5月份上涨1.0％。现在市场人士普遍认为，6月份消费者价格应该会上涨1.1％。

越来越多的衰退迹象使投资者在本周的各个主要通胀数据公布之前，都不敢贸贸然进场，导致华尔街股市隔夜（星期二）在负值区域收市，交易淡静。

标准与普尔500指数隔夜跌35.63点，闭市报3818.80点。重量级的道琼斯指数则跌192.51点，闭市报30981.33点。纳斯达克100指数也退低0.97％或115.29点，以11744.99点收市。

美国股市隔夜总成交量是9860万股，比过去20天的127亿9000万股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

华尔街分析师普遍预计，达美航空（Delta Air Lines）将在开盘前公布的季度每股盈利会是1.64美元，营业额则会是134亿美元。达美航空股价在今晚盘前交易中微退0.16美元，截稿时报30.93美元。

霸级市场沃尔玛（WalMart）已经同意购买Canoo即将推出的电动送货卡车，而且采购量至少有4500辆，带动Canoo的股价继隔夜飙升53.16％之后，在今晚盘前交易中继续再攀高4.41％，截稿时报3.79美元。

服装零售商Gap Inc宣布，公司的首席执行官将下台，导致该股隔夜下跌5.0％。再加上公司又说材料成本增加，第二季的利润率将继续承压，让该股在今晚盘前继续退低0.13美元，截稿时报8.19美元。

飞机制造商波音公司（Boeing Co）隔夜宣布，公司今年6月份的飞机交货量达到2019年3月以来的最高月度水平。这个消息带动波音股价隔夜上涨7.4％。今晚盘前该股微退0.16美元，截稿时报146.99美元。

下文我们来看看家喻户晓的百事可乐的最新业绩。星期三晚上盘前该股股价退低0.53美元，截稿时报168.97美元。

盘前活跃股按序：达美航空、Unity Software、Carnival Corp、特斯拉（Tesla）和美国航空（American Airlines Group）。截稿时，除了特斯拉微起之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

百事可乐说，在需求强劲的情况下，公司可能会提高旗下零食和汽水的价格。不过，公司也会采用较低价的包装，以及推出较小罐装的饮料来平衡价格。（路透社）

百事可乐（PepsiCo）（纳斯达克证券交易所代码：PEP）

（早报讯）家喻户晓的百事可乐隔夜发布了今年第二季的业绩，好坏消息参半，无法给该股推动力。消费者也许较在意，百事可乐可能要加价了。

先谈业绩。百事可乐股票带来的第一个好消息是季度调整后的每股盈利达1.86美元，比华尔街分析师普遍预计的每股1.74美元好，而且也比去年同期的1.72美元有进步。

不仅如此，百事可乐的营业额也达到了202亿3000万美元。再次超越了分析师预测的195亿1000万美元，也比去年同期的192亿2000万美元有所增加。

但百事可乐在隔夜的业绩发布会上提供的全年业绩预估，就有点差强人意了。今年调整后的每股盈利预估是6.63美元，比华尔街预测的每股6.66美元略低。也许因为这个因素，百事可乐股价在隔夜退低了0.97美元或0.57％，闭市报169.50美元。

百事可乐董事长兼首席执行官拉瓜尔塔（Ramon Laguarta）说：“鉴于我们年初至今的表现，我们现在认为，全年营业额将取得10％的增长（之前的预测是8％），我们认为以固定货币计算，每股盈利会继续取得8％的增长。”

从拉瓜尔塔的谈话，相信百事可乐在作为防御性的投资应该还是相当稳扎稳打的。整体而言，百事可乐的股价开年至今只下跌2.01％，与反映大盘的标准与普尔500指数的20.38％跌幅相比，百事可乐已经算是非常会“守”的股票了。

另外，百事可乐在发布会上也说，在需求强劲的情况下，公司可能会提高旗下零食和汽水的价格。不过，公司也会采用较低成本的包装，以及推出较小罐装或包装的方式来平衡价格。

在Tipranks的14名分析师中，有七名给予该股“买入”的评级，六名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价180.00美元。