斯里兰卡代总统：已要求议长提名新总理人选

（早报讯）斯里兰卡示威持续，总理兼代总统维克勒马辛哈星期三（7月13日）说，已经要求议长提名新总理人选。

综合外电报道，维克勒马辛哈的媒体团队发布声明说：“总理兼代总统维克勒马辛哈已通知议长阿贝瓦迪那提名一位政府和反对党都能接受的总理人选。”

斯里兰卡总理办公室早些时候证实，总统拉贾帕克萨已经离境。目前由斯里兰卡总理维克勒马辛哈兼任代总统。

消息传开后，数以百计的示威者冲破警方防线闯入总理办公室，要求维克勒马辛哈一同下台。

看守在总统办公室外的警察向示威者发射了几轮催泪弹，不过示威者并没有就此被驱散；当地媒体报道称，一名26岁的示威者在遭到催泪弹袭击后送院，并因呼气困难问题去世。

维克勒马辛哈当天在电视演说中指出，他已经下令安全部队恢复秩序。“我已经下令军队指挥官和警察局长采取必要措施恢复秩序。”

他还说，“我们不能撕毁我们的宪法。我们不能让法西斯掌权。我们必须结束这种对民主的法西斯主义威胁。”

斯里兰卡国防总参谋长席尔瓦则说，军队和警方尊重宪法，呼吁民众保持冷静。他说：“我们已要求政治领导人在新总统宣誓就职之前决定前进的方向，并在今晚通知我们和公众。”

维克勒马辛哈原本星期三宣布国家进入紧急状态，并在西部省包括首都科伦坡实施宵禁，但后来又宣布取消，仅指将在稍后公布措施。